Данія пожертвує ще €40 мільйонів у фонд закупівлі зброї для України

Уряд Данії внесе 300 мільйонів крон (близько 1,6 мільярда гривень, або 40 мільйонів євро) до Міжнародного фонду для України (IFU), створеного для закупівлі озброєння для України.

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Як наголошується у повідомленні данського уряду, це питання воно узгодило з партіями, представленими у Фолькетингу (парламенті). Кошти надійдуть із резерву Міністерства оборони Данії.

"Боротьба України за свободу — це також наша та європейська боротьба за свободу. Тому уряд разом із партіями у данському парламенті вирішили пожертвувати додатково 300 мільйонів данських крон для України. Уряд Данії продовжить підтримувати українців як у фінансовому, так і у військовому та гуманітарному плані", - Заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

За словами данського чиновника, 19 грудня він віртуально поспілкувався з українським президентом Володимиром Зеленським, і той наголошував на постійній потребі України в підтримці з боку зовнішнього світу, тому він зараз радий надати таку допомогу.

Нагадаємо, що Міжнародний фонд для України було створено Великою Британією для фінансування постачання Україні військової техніки. Окрім неї та Данії, учасницями фонду є також Нідерланди та Норвегія. Зокрема, останні на початку листопада оголосили, що внесуть до нього відповідно 100 та близько 146 мільйонів євро.