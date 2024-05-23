Нидерланды закупят военное оборудование для Украины на €175 миллионов

Международный фонд поддержки Украины при софинансировании Нидерландов объявил о закупке дополнительного военного оборудования для Украины на сумму 175 миллионов евро.

Об этом в соцсети Х написала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Украине нужно больше ресурсов для воздушной и морской обороны. В связи с этим Международный фонд по поддержке Украины (IFU) объявил о закупке оборудования на сумму 175 млн евро, которые будут профинансированы Нидерландами", - написала она в соцсети.

Напомним, что Международный фонд для Украины IFU был создан Великобританией для финансирования поставок Украине военной техники. Кроме нее и Дании, участниками фонда являются также Нидерланды и Норвегия.

IFU использует финансовые взносы международных партнеров для обеспечения приоритетной военной помощи для Украины.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды являются одной из стран-партнеров Украины в противостоянии российской агрессии.

В конце ноября 2023 года правительство Нидерландов объявило о дополнительном пакете помощи Украине на 2,5 млрд евро на 2024 год.

Предполагалось, что в 2023 году Нидерланды потратят в поддержку также 2,5 млрд евро. Речь идет о военной и гуманитарной помощи, помощи с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатической поддержке и финансировании работы специалистов для расследования военных преступлений.

Первый в 2023 году комплексный пакет помощи был выделен в апреле. Тогда Нидерланды объявили о поддержке на 274 млн евро, 180 млн евро из которых было направлено на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление, а 94 млн евро – на нелетальную поддержку украинских военных, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.

После этого также выделялись денежные средства. В частности, в октябре страна анонсировала 102 млн евро на реформы, подготовку к зиме и другие цели. Средства были переданы Украине в конце декабря.

Кроме того, 20 марта Нидерланды объявили о выделении 150 миллионов евро на закупку боеприпасов "воздух-земля" для истребителей F-16 и 200 млн евро на закупку беспилотников для Украины.

Также Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.

Недавно стало известно, что власти Нидерландов выделят дополнительные 4,4 миллиарда евро на поддержку Украины на период 2024-2026 годы. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщал, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление.

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