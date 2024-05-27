Украина подписала двустороннее соглашение о безопасности с Испанией

В Мадриде президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что этот документ закрепляет обязательство Испании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года. В частности, в этом году Испания предоставит Украине 1 млрд евро военной помощи. Кроме того, фиксируется готовность Испании продолжать оказывать всестороннюю поддержку в течение всего десятилетнего срока действия соглашения.

Также сообщается, что Испания поддерживает Инициативу будущих сил обороны Украины и присоединилась к нескольким коалициям способностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это "Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона", "Артиллерия", "Бронетехника", "Морская безопасность", "Информационные технологии" и "Разминирование", которые усилят Украину и улучшат ее оперативную совместимость с НАТО.

Испания и дальше будет поддерживать развитие Сил безопасности и обороны Украины, будет предоставлять современное военное оборудование в разных сферах, будет поддерживать медицинскую подготовку и протезирование украинских военных, усилит морскую безопасность Украины. Будет углубляться двустороннее сотрудничество в сфере разведки, борьбы с организованной преступностью и в оборонной промышленности, в частности путем изучения возможностей совместного производства и определения возможных источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины.

Также в соглашении речь идет о гуманитарной помощи, экономическом восстановлении, поддержке украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО. Отдельные блоки документа посвящены вопросам поддержки Украинской формулы мира, усилению санкций против РФ, внедрению механизма возмещения ущерба и привлечению агрессора к ответственности.

Гарантии безопасности для Украины

12 января 2024 года Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности. Это был первый договор безопасности в рамках соглашений, которые были согласованы во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

16 февраля во время поездки Зеленского в Германию и Францию с этими странами также были подписаны соглашения о безопасности.

23 февраля во Львове президент Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

24 февраля глава правительства Италии Джорджа Мэлони во время визита в Киев подписала с президентом Зеленским двустороннее соглашение о безопасности. Также аналогичное соглашение было подписано с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Украина заключила уже девять двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Этот документ подписывают во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины от 12 июля 2023 года. В общей сложности к ней присоединились 32 государства. Испания стала десятой страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

Но в этих соглашениях нет обязательств типа статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (т.е. "я воюю за тебя, ты - за меня"). А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и поддержкой реформ), примерно отвечают тому, что они и так сейчас делают.

Помощь от Испании

В июле 2023 года новые власти Испании отправили партию военной и гуманитарной помощи для Украины. В частности, были отправлены четыре подаренных Украине танка модели Leopard 2A4, которые должны были дополнить партию из шести Leopard 2 с такими же характеристиками, переданную украинским властям ранее, и "разные типы боеприпасов".

19 сентября во время заседания контактной группы "Рамштайн", исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новые поставки Украине военной и гуманитарной помощи.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским в испанской Гранаде в октябре 2023 года премьер-министр страны Педро Санчес подтвердил передачу Украине 6 пусковых установок для ЗРК Hawk.

В пакет помощи также вошли бронированные транспортные машины, пневматические командные катера, различные пусковые установки, зенитная техника, ракеты надводной обороны, а также специальные грузовики для управления этими системами и санитарные машины.

В феврале 2024 года Испания объявила о передаче Украине новой партии техники, в частности бронетранспортеров М113.

В мае стало известно, что Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут танки Leopard, 155-мм боеприпасы, ракеты Patriot, системы противодействия беспилотникам и тому подобное.