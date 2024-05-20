Испания анонсировала новый пакет помощи для Украины, в который войдут ракеты для Patriot

Испания предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут танки Leopard, 155-мм боеприпасы, ракеты для Patriot, системы противодействия беспилотникам и тому подобное.

Об этом сообщило Министерство обороны Испании.

Отмечается, что о новом пакете объявила глава Минобороны Испании Маргарита Роблес во время заседания контактной группы в формате "Рамштайн".

На заседании, созванном министром обороны США Ллойдом Остином и при присутствии министра обороны Украины Рустема Умерова, участников проинформировали о ситуации на местах, которая сейчас является критической из-за российского наступления на Харьковском направлении и атаки на украинскую критическую инфраструктуру. Кроме того, были представлены неотложные и долгосрочные потребности ВСУ.

Министр обороны Испании объявила об очередном пакете помощи, который должен будет поступить в конце июня. По ее словам, в него войдут боевые танки Leopard, 155-мм боеприпасы, ракеты к Patriot, система противодействия беспилотникам, системы наблюдения и слежки и т.д.

Она напомнила о коллективном обязательстве продолжать в максимально срочном порядке оказывать поддержку, которой Украина заслуживает и в которой нуждается как можно быстрее. Также министр отметила важные усилия, которые прилагает Испания, и особо отметила подготовку украинских солдат.

Помощь от Испании

В июле 2023 года новая власть Испании отправила партию военной и гуманитарной помощи для Украины. В частности, были отправлены четыре подаренных Украине танка модели Leopard 2A4, которые должны были дополнить партию из шести Leopard 2 с такими же характеристиками, переданную украинским властям ранее, и "разные типы боеприпасов".

19 сентября во время заседания контактной группы "Рамштайн" исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новые поставки Украине военной и гуманитарной помощи.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским в испанской Гранаде в октябре 2023 года премьер-министр страны Педро Санчес подтвердил передачу Украине 6 пусковых установок для ЗРК Hawk.

В пакет вошли бронированные транспортные машины, пневматические командные катера, различные пусковые установки, зенитная техника, ракеты надводной обороны, а также специальные грузовики для управления этими системами и санитарные машины.

В феврале 2024 года Испания объявила о передаче Украине новой партии техники, в частности бронетранспортеров М113.

На предварительном заседании Контактной группы по обороне Украины в конце апреля Испания объявила о пакете помощи с ручными и крупнокалиберными пулеметами, защищенными транспортными средствами на колесах, бронетранспортерами, противотанковыми средствами и гаубицами полевой артиллерии.

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