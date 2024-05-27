Испания поставит Украине оружие более чем на миллиард долларов

27 мая Испания планирует объявить о том, что предоставит Украине пакет оружия на сумму 1,129 млн. евро (1,224 млн. долларов), что является беспрецедентной цифрой испанской военной помощи любой стране.

Об этом сообщает El País.

Объявление об этом должно состояться во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой правительства Испании Педро Санчесом в Мадриде. Ожидается также, что между странами будет подписано двустороннее соглашение о безопасности.

По данным El País, соглашение о безопасности будет предусматривать поставки военного оборудования, начиная от ракет Patriot и заканчивая боевыми танками Leopard, а также широкий спектр продукции испанского производства, например артиллерийские снаряды, системы борьбы с дронами и переносные ракетные установки.

Соглашение предусматривает контракты на миллионы долларов для испанской оборонной промышленности, поскольку военные материалы будут производиться испанскими компаниями, такими как TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal или Instalaza.

Соглашение похоже на то, которое Украина подписывает с другими странами и которым Испания обязуется продолжать военную поддержку Украины в ее военном конфликте.

Отмечается, что визит Зеленского был запланирован на 17 мая, но его пришлось отменить из-за российского наступления на Харьковском направлении. Известно также, что после встречи с Санчесом Зеленского примут в королевском дворце.

Помощь от Испании

В июле 2023 года новые власти Испании отправили партию военной и гуманитарной помощи для Украины. В частности, были отправлены четыре подаренных Украине танка модели Leopard 2A4, которые должны были дополнить партию из шести Leopard 2 с такими же характеристиками, переданную украинским властям ранее, и "разные типы боеприпасов".

19 сентября во время заседания контактной группы "Рамштайн" исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новые поставки Украине военной и гуманитарной помощи.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским в испанской Гранаде в октябре 2023 года премьер-министр страны Педро Санчес подтвердил передачу Украине 6 пусковых установок для ЗРК Hawk.

В пакет вошли бронированные транспортные машины, пневматические командные катера, различные пусковые установки, зенитная техника, ракеты надводной обороны, а также специальные грузовики для управления этими системами и санитарные машины.

В феврале 2024 года Испания объявила о передаче Украине новой партии техники, в частности, бронетранспортеров М113.