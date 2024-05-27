Іспанія поставить Україні зброю на понад мільярд доларів

27 травня Іспанія планує оголосити про те, що надасть Україні пакет зброї на суму 1,129 млн євро (1,224 млн доларів), що є безпрецедентною цифрою іспанської військової допомоги будь-якій країні.

Про це повідомляє El País.

Оголошення про це має відбутися під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою уряду Іспанії Педро Санчесом в Мадриді. Очікується також, що між країнами буде підписано двосторонню угоду про безпеку.

За даними El País, безпекова угода передбачатимеє постачання військового обладнання, починаючи від ракет Patriot і закінчуючи бойовими танками Leopard, а також широкий спектр продукції іспанського виробництва, наприклад артилерійські снаряди, системи боротьби з дронами та переносні ракетні установки.

Угода передбачає контракти на мільйони доларів для іспанської оборонної промисловості, оскільки військові матеріали будуть вироблятися іспанськими компаніями, такими як TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal або Instalaza.

Угода, схожа на ту, яку Україна підписує з іншими країнами і якою Іспанія зобов’язується продовжувати військову підтримку України у її військовому конфлікті.

Зазначається, що візит Зеленського спочатку був запланований на 17 травня, але його довелося скасувати через російський наступ на Харківському напрямку. Відомо також, що після зустрічі з Санчесом, Зеленського приймуть у королівському палаці.

Допомога від Іспанії

У липні 2023 року нова влада Іспанії відправила партію військової та гуманітарної допомоги для України. Зокрема, було відправлено чотири подаровані Україні танки моделі Leopard 2A4, які мали доповнити партію з шести Leopard 2 з такими ж характеристиками, передану українській владі раніше, та "різні типи боєприпасів".

19 вересня під час засідання контактної групи "Рамштайн", виконувач обов’язків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала нові поставки Україні військової та гуманітарної допомоги.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у іспанській Гранаді у жовтні 2023 року, прем'єр-міністр країни Педро Санчес підтвердив передачу Україні 6 пускових установок для ЗРК Hawk.

До пакету увійшли броньовані транспортні машини, пневматичні командні катери, різні пускові установки, зенітна техніка, ракети надводної оборони, а також спеціальні вантажівки для управління цими системами і санітарні машини.

У лютому 2024 року Іспанія оголосила про передачу Україні нової партії техніки, зокрема, бронетранспортерів М113.