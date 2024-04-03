Украина и Финляндия подписали соглашение о безопасности

3 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

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Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

Согласно соглашению, Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь Украине, а также углубить сотрудничество в политической, финансовой и гуманитарной сфере.

"Финляндия формализовала свою готовность и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Также наш союзник обязался оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углублять сотрудничество с Украиной в политической, финансовой, гуманитарной и в сфере реформ", - написал Зеленский.

Кроме того, Финляндия будет помогать Украине отстраивать объекты энергетики, оценивать экологические убытки и усиливать защиту критической инфраструктуры, а финские врачи будут лечить украинских военных.

Документ действует в течение десяти лет и усиливает поддержку и защиту Украины на ее пути к членству в НАТО и ЕС.

Финляндия предоставляет очередной пакет помощи Украине

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, одновременно с подписанием без пекового соглашения Финляндия объявила о двадцать третьем пакете помощи Украине на сумму 188 млн евро. Кроме того, Финляндия готовит четырехлетний план поддержки развития и восстановления Украины, бюджет которого составляет 290 млн евро.

"Таким образом, общий объем военной поддержки Украины с начала полномасштабной военной агрессии приблизился к 2 млрд. евро", - написал он.

Добавим, что по состоянию на сегодняшний день Украина уже заключила 8 двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

О гарантиях безопасности союзники договорились еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Тогда будущие двусторонние договоры преподносились как своеобразная замена приглашению в НАТО, которого добивался президент Владимир Зеленский, но так и не получил. При этом Киев рассчитывает подписать их не только с членами альянса, а в общей сложности с почти 30 странами.

Эти соглашения должны усилить оборону Украины военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.