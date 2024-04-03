Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду

3 квітня президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

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Про це повідомив Зеленський у Тelegram.

Згідно з угодою, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу Україні, а також поглиблюватиме співпрацю в політичній, фінансовій і гуманітарній сфері.

"Фінляндія формалізувала свою готовність і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Також наш союзник зобовʼязався надавати довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблювати співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній та у сфері реформ", - написав Зеленський.

Окрім цього, Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати об’єкти енергетики, оцінювати екологічні збитки і посилювати захист критичної інфраструктури, а фінські лікарі лікуватимуть українських військових.

Документ чинний протягом десяти років і посилює підтримку й захист України на її шляху до членства в НАТО і ЄС.

Фінляндія надає черговий пакет допомоги Україні

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, одночасно з підписанням без пекової угоди Фінляндія оголосила про двадцять третій пакет допомоги Україні на суму 188 млн євро. Окрім цього, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки розвитку і відбудови України, бюджет якого становить 290 млн євро.

"Таким чином, загальний обсяг військової підтримки України з початку повномасштабної військової агресії наблизився до 2 млрд євро", - написав він.

Додамо, що станом на сьогодні Україна вже уклала 8 двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Про гарантії безпеки союзники домовилися ще на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році. Тоді майбутні двосторонні договори подавалися як своєрідна заміна запрошенню до НАТО, якого домагався президент Володимир Зеленський, але так і не отримав. При цьому Київ розраховує підписати їх не лише з членами альянсу, а загалом із майже 30 країнами.

Ці угоди мають посилити оборону України військовою допомогою на роки вперед, допомогти їй перезапустити оборонну промисловість та підготуватися до членства в НАТО.