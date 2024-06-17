YouTube дозволить додати контекст до відео у вигляді нотаток

YouTube представляє новітню експериментальну функцію, що дозволить глядачам додавати "нотатки" для надання більшого контексту та інформації під відео. Ця функція запозичує концепцію з "Нотаток спільноти" у колишній соцмережі Twitter.

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Про це повідомили в TechCrunch.

Компанія планує використовувати цю функцію для таких цілей, як роз'яснення пародійного характеру пісень чи надання глядачам інформації, коли старі кадри подаються як сучасні події.

Згідно з повідомленням, запуск нової функції відбувається напередодні виборів у США, оскільки дезінформація була серйозною проблемою під час президентських виборів 2020 року, однак під час виборів 2024 року вона може стати ще більшим викликом через зростання генеративних технологій штучного інтелекту. Вочевидь, з допомогою нової функції YouTube прагне мінімізувати поширення дезінформації на своїй платформі.

Для початку пілотна програма буде доступна на мобільних пристроях у США англійською мовою.

YouTube визнає, що під час етапу тестування ймовірно будуть помилки, оскільки він передбачає, що можуть бути примітки/нотатки, які не підходять для відео, або що в примітці може міститися неправильна інформація. Компанія планує навчитися на етапі тестування, а також вітає відгуки глядачів і авторів про якість нотаток.

У рамках тестового етапу обмежене число користувачів буде запрошено для написання нотаток. Обрані повинні мати активний канал YouTube із хорошою репутацією.

Найближчими тижнями та місяцями американські глядачі почнуть бачити примітки під відео. На етапі пілотної фази сторонні експерти оцінюватимуть корисність і точність цих приміток. YouTube використовуватиме ці відгуки для навчання своїх систем.

Якщо сторонні оцінювачі визнають примітку корисною, вона буде відображатись під відео. Глядачі зможуть вказати, чи вважають вони цю примітку "корисною", "дещо корисною" чи "некорисною, а також – пояснити свій вибір. Наприклад, людина може сказати, що нотатка корисна, оскільки в ній наведено якісні джерела або вона написана неупереджено.

Повідомляється, що згодом YouTube використає алгоритм для визначення, які примітки публікувати на основі отриманих оцінок, а алгоритм виявлятиме примітки, корисні для широкої аудиторії. Наприклад, якщо значна кількість людей, які раніше оцінювали примітки по-різному, тепер оцінюють певну примітку як корисну, ймовірно, YouTube відображатиме цю примітку під відео.

Додамо, боротися з дезінформацією почав і OpenAI. Він запускає інструмент, який може виявляти зображення, створені його генератором перетворення тексту в зображення DALL-E 3 на тлі зростання занепокоєння щодо впливу створеного штучним інтелектом контенту на глобальні вибори цього року.

Варто зауважити, що 2024 рік має всі шанси увійти в історію як рік глобальних виборчих марафонів. Безпрецедентна кількість країн світу, а саме 70, готується провести вибори різних рівнів, пише ВВС. У голосуванні візьмуть участь близько 4 мільярдів людей, тобто половина населення Землі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com