YouTube позволит добавить контекст к видео в виде заметок

YouTube представляет новейшую экспериментальную функцию, позволяющую зрителям добавлять "заметки" для предоставления большего контекста и информации под видео. Эта функция заимствует концепцию из "Заметок сообщества" в бывшей соцсети Twitter.

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Об этом сообщили в TechCrunch.

Компания планирует использовать эту функцию для таких целей, как разъяснение пародийного характера песен или предоставление зрителям информации, когда старые кадры представляются как современные события.

Согласно сообщению, запуск новой функции происходит накануне выборов в США, поскольку дезинформация была серьезной проблемой во время президентских выборов 2020 года, однако на выборах 2024 года она может стать еще большим вызовом из-за роста генеративных технологий искусственного интеллекта. Очевидно, что с помощью новой функции YouTube стремится минимизировать распространение дезинформации на своей платформе.

Для начала пилотная программа будет доступна на мобильных устройствах в США на английском языке.

YouTube признает, что во время этапа тестирования вероятно будут ошибки, поскольку он предполагает, что могут быть примечания/заметки, не подходящие для видео, или что в примечании может содержаться неправильная информация. Компания планирует научиться на этапе тестирования, а также приветствует отзывы зрителей и авторов о качестве заметок.

В рамках тестового этапа ограниченное число пользователей будет приглашено для написания заметок. Выбранные должны иметь активный канал YouTube с хорошей репутацией.

В ближайшие недели и месяцы американские зрители начнут видеть примечания под видео. На этапе пилотной фазы сторонние эксперты будут оценивать полезность и точность этих примечаний. YouTube будет использовать эти отзывы для обучения своих систем.

Если сторонние оценщики сочтут заметку полезной, она будет отображаться под видео. Зрители смогут указать, считают ли они это примечание "полезным", "несколько полезным" или "полезным, а также объяснить свой выбор. Например, человек может сказать, что заметка полезна, поскольку в ней приведены качественные источники или она написана беспристрастно".

Сообщается, что впоследствии YouTube использует алгоритм определения, какие примечания публиковать на основе полученных оценок, а алгоритм будет выявлять примечания, полезные для широкой аудитории. Например, если значительное количество людей, которые раньше оценивали примечания по-разному, теперь оценивают определенное примечание как полезное, вероятно, YouTube будет отображать это примечание под видео.

Добавим, бороться с дезинформацией начал и OpenAI. Он запускает инструмент, который может обнаруживать изображения, созданные его генератором преобразования текста в изображение DALL-E 3 на фоне роста беспокойства по поводу влияния созданного искусственным интеллектом контента на глобальные выборы этого года.

Стоит отметить, что у 2024 года есть все шансы войти в историю как год глобальных избирательных марафонов. Беспрецедентное количество стран мира, а именно 70, готовится провести выборы разных уровней, пишет ВВС. В голосовании примут участие близко 4 миллиарда человек, то есть половина населения Земли.

Источник фото: ua.depositphotos.com