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- IT и Телеком
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Instagram тестирует рекламу, которую невозможно "прокрутить"
Instagram тестирует рекламные объявления, заставляющие пользователей останавливаться и смотреть рекламу в течение определенного периода времени, прежде чем появится возможность продолжить просмотр контента.
Об этом сообщает The Verge.
Издание пишет, что несколько пользователей X и Reddit сообщили, что сталкивались с этой функцией, а представитель Instagram Мэтью Тай подтвердил The Verge, что рекламные паузы действительно тестируются. Он также добавил, что Instagram выпустит обновление, если эти тесты приведут к каким-либо формальным изменениям в продукте.
Один из пользователей Reddit заметил эту функцию при прокрутке историй и постов. После определенного количества скроллинга Instagram не позволял им идти дальше, пока они не посмотрят рекламу.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
На скриншоте видно, что Instagram отображает значок рекламной паузы с таймером обратного отсчета, показывающим, сколько времени осталось до того, как можно будет снова начать прокрутку.
Когда пользователь нажимает значок, чтобы получить дополнительную информацию об этой функции, Instagram показывал сообщение, в котором говорилось:
"Рекламные паузы – это новый способ просмотра рекламы в Instagram. Иногда вам нужно будет просмотреть рекламу, прежде чем вы сможете продолжить просмотр".
"Мы всегда тестируем форматы, которые могут принести пользу рекламодателям", – отметил Тай.
Сейчас не отключаемую рекламу можно увидеть в YouTube – в 2023 году длина таких роликов увеличилась до 30 секунд. Такую рекламу также показывает TikTok и раздел коротких роликов YouTube Shorts, но ее можно прокрутить.
Напомним, во время очередного обновления Instagram добавил возможность отключить уведомления от всех, кроме избранных контактов с целью борьбы с травлей людей и массовым спамом.
Кроме этого, в Instagram и Threads добавлена новая настройка, ограничивающая рекомендации политического контента.
Также Instagram обновил алгоритмы продвижения контента, предпочитая оригинальные публикации и учетные записи с небольшим количеством подписчиков.
Фото: ua.depositphotos.com