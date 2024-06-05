Instagram тестирует рекламу, которую невозможно "прокрутить"

Instagram тестирует рекламные объявления, заставляющие пользователей останавливаться и смотреть рекламу в течение определенного периода времени, прежде чем появится возможность продолжить просмотр контента.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает The Verge.

Издание пишет, что несколько пользователей X и Reddit сообщили, что сталкивались с этой функцией, а представитель Instagram Мэтью Тай подтвердил The Verge, что рекламные паузы действительно тестируются. Он также добавил, что Instagram выпустит обновление, если эти тесты приведут к каким-либо формальным изменениям в продукте.

Один из пользователей Reddit заметил эту функцию при прокрутке историй и постов. После определенного количества скроллинга Instagram не позволял им идти дальше, пока они не посмотрят рекламу.

На скриншоте видно, что Instagram отображает значок рекламной паузы с таймером обратного отсчета, показывающим, сколько времени осталось до того, как можно будет снова начать прокрутку.

Когда пользователь нажимает значок, чтобы получить дополнительную информацию об этой функции, Instagram показывал сообщение, в котором говорилось:

"Рекламные паузы – это новый способ просмотра рекламы в Instagram. Иногда вам нужно будет просмотреть рекламу, прежде чем вы сможете продолжить просмотр".

"Мы всегда тестируем форматы, которые могут принести пользу рекламодателям", – отметил Тай.

Сейчас не отключаемую рекламу можно увидеть в YouTube – в 2023 году длина таких роликов увеличилась до 30 секунд. Такую рекламу также показывает TikTok и раздел коротких роликов YouTube Shorts, но ее можно прокрутить.

Напомним, во время очередного обновления Instagram добавил возможность отключить уведомления от всех, кроме избранных контактов с целью борьбы с травлей людей и массовым спамом.

Кроме этого, в Instagram и Threads добавлена новая настройка, ограничивающая рекомендации политического контента.

Также Instagram обновил алгоритмы продвижения контента, предпочитая оригинальные публикации и учетные записи с небольшим количеством подписчиков.

Фото: ua.depositphotos.com