Instagram тестує рекламу, яку неможливо "прокрутити"

Instagram тестує рекламні оголошення, які змушують користувачів зупинятися і дивитися рекламу протягом певного періоду часу, перш ніж з'явиться можливість продовжити перегляд контенту.

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Про це повідомляє The Verge.

Видання пише, що декілька користувачів X та Reddit повідомили, що стикалися з цією функцією, а представник Instagram Метью Тай підтвердив The Verge, що рекламні паузи і справді тестуються. Він також додав, що Instagram випустить оновлення, якщо ці тести призведуть до якихось формальних змін у продукті.

Один із користувачів Reddit помітив цю функцію при прокручуванні історій та постів. Після певної кількості скролінгу Instagram не дозволяв їм йти далі, доки вони не подивляться рекламу.

На скріншоті видно, що Instagram відображає значок рекламної паузи з таймером зворотного відліку, який показує, скільки часу залишилося до того, як можна буде знову почати прокручування.

Коли користувач натискав на значок, щоб отримати додаткову інформацію про цю функцію, Instagram показував повідомлення, в якому говорилося:

"Рекламні паузи – це новий спосіб перегляду реклами в Instagram. Іноді вам потрібно буде переглянути рекламу, перш ніж ви зможете продовжити перегляд".

"Ми завжди тестуємо формати, які можуть принести користь рекламодавцям", – зауважив Тай.

Зараз рекламу, що не відключається, можна побачити у YouTube – у 2023 році довжина таких роликів збільшилася до 30 секунд. Таку рекламу також показує TikTok і розділ коротких роликів YouTube Shorts, але її можна прокрутити.

Нагадаємо, під час чергового оновлення Instagram додав можливість вимкнути сповіщення від всіх, окрім обраних контактів з метою боротьби з цькуванням людей та масовим спамом.

Окрім цього, до Instagram і Threads додано нове налаштування, яке обмежує рекомендації політичного контенту.

Також Instagram оновив алгоритми просування контенту, надаючи перевагу оригінальним публікаціям та обліковим записам із невеликою кількістю підписників.

Фото: ua.depositphotos.com