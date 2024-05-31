Instagram дозволив вимкнути сповіщення від усіх, окрім близьких друзів

Під час чергового оновлення Instagram додав можливість вимкнути сповіщення від всіх, окрім обраних контактів з метою боротьби з цькуванням людей та масовим спамом.

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Про це повідомляє The Verge.

Тепер замість того, щоб просто приховувати вміст від останніх підписників або людей, які не підписалися на вас, Instagram ігноруватиме вхідні повідомлення від усіх, крім користувачів у вашому списку близьких друзів.

Незважаючи на те, що Instagram вперше запровадив обмеження, щоб допомогти користувачам боротися з кампаніями агресивних дій, будь-хто може скористатися цією функцією, якщо він стикається з небажаними повідомленнями та коментарями від хуліганів та інших осіб.

Видання пише, що така функція обмежені взаємодії в Instagram дозволяє користувачам контролювати, чиї публікації, коментарі та повідомлення він буде бачити у своїй стрічці.

Якщо ввімкнути опцію, користувачі отримуватимуть лише прямі повідомлення, згадки та теги від людей з обмеженого списку близьких друзів. Публікації користувачів, які не входять до цього списку, будуть приховані, хоча самі користувачі не дізнаються про це обмеження.

Користувачі зможуть переглядати чи ігнорувати обмежені коментарі та повідомлення на власний розсуд. Обмеження можна встановлювати на термін до чотирьох тижнів, з можливістю продовження. Увімкнути опцію можна в налаштуваннях профілю.

Повідомляється, що Instagram також розширює функціонал обмеження, даючи можливість заборонити іншим користувачам позначати чи згадувати вас, а також приховувати їхні коментарі.

Ці нововведення з'явилися на тлі посиленого контролю з боку влади США за безпекою неповнолітніх користувачів в соцмережах. Meta також випустила функцію, яка за замовчуванням блокує спілкування дорослих з неповнолітніми в Instagram та Facebook, а також приховує контент про самогубства та розлади харчування від підлітків.

Окрім цього, до Instagram і Threads додано нове налаштування, яке обмежує рекомендації політичного контенту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com