Meta додала налаштування, яке обмежує видимість політичного контенту в Instagram і Threads

Компанія Meta оголосила, що вжила заходів для зменшення видимості політичного контенту на своїх платформах. Тепер до Instagram і Threads додано нове налаштування, яке обмежує рекомендації політичного контенту.

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Про це повідомляє The Verge.

Ця зміна узгоджується з попередніми заявами керівників Meta про те, що вони не хочуть розширювати політичні публікації у своїх програмах.

Зазначається, що Meta намагається уникнути негативного впливу, який виникає через її роль в активному висвітленні політичного контенту, який вона визначає як публікації про "уряди", "вибори" та "соціальні теми".

Користувачі можуть знайти нове налаштування в розділі "Налаштування вмісту" серед налаштувань свого облікового запису Instagram, де за замовчуванням увімкнено параметр "Обмежити політичний вміст від людей, на яких ви не підписані".

Оскільки Threads ділиться системою облікових записів з Instagram, налаштування також застосовуються і до нього. Meta заявляє, що цей крок не обмежує охоплення політичного вмісту з облікових записів, за якими користувачі активно стежать.

Хоча про таке обмеження було оголошено на початку лютого, речник Meta Енді Стоун підтвердив The Verge, що воно почало застосовуватися лише минулого тижня, але станом на понеділок користувачі не отримали жодних сповіщень про те, що налаштування ввімкнено за замовчуванням.

Видання пише, що цей крок відображає зусилля Meta знайти баланс між дозволом політичного дискурсу на своїх платформах і керуванням потенційно суперечливого або суперечливого контенту з невідомих джерел.

"Політика та важкі новини важливі, я не хочу стверджувати протилежне. Але я вважаю, що з точки зору платформи будь-яка додаткова залученість або дохід, які вони можуть залучити, зовсім не варті ретельного розгляду, негативу (давайте будемо чесними) або ризиків для доброчесності, які пов’язані з ними", — пояснив позицію компанії керівник Instagram Адам Моссері.

Додамо, в Євросоюзі набуває чинності Закон про цифрові послуги (DSA), аби йому слідувати компанія Meta запроваджує нові функції та додаткові заходи прозорості в своїх соцмережах Instagram та Facebook. Наразі користувачі зможуть повністю відключати рекомендації.

Також Meta заявила про плани приховувати від підлітків більше контенту в Instagram і Facebook. Це сталося після того, як регулятори в усьомі світі натиснули на гіганта соцмереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com