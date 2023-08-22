В Європі користувачі в Instagram зможуть повністю відключати рекомендації

В Євросоюзі набуває чинності Закон про цифрові послуги (DSA), аби йому слідувати компанія Meta запроваджує нові функції та додаткові заходи прозорості в свої соцмережах: Instagram та Facebook. Зокрема. Користувачі зможуть повністю відключати рекомендації.

Про це повідомила пресслужба Meta.

Компанія адаптувала існуючі системи безпеки та цілісності, а також процеси, які використовує в низці сфер, які регулюються DSA.

Користувачам нададуть інформацію про те, як системи штучного інтелекту ранжують вміст стрічки, історій тощо. Це включає прогнози, які система робить, щоб визначити, який вміст може бути найбільш релевантним для людей.

Користувачі зможуть самостійно налаштувати параметри, які допоможуть сформувати досвід у Facebook та Instagram, який і формує стрічку.

"Вони базуються на нашій довгостроковій функції "Чому я це бачу", яка дозволяє людям бачити деталі безпосередньо в наших програмах про те, чому наші системи передбачили, що певний вміст буде для них релевантним, а також типи дій і вхідні дані, які сформували саме таку, а не інакшу видачу", — розповіли в Meta.

В Європі користувачі зможуть переглядати та відкривати вміст у Reels, Stories, Search та інших функціях Facebook та Instagram, який вони налаштували самостійно, а не отримали у вигляді рекомендації.

Наприклад, у Facebook та Instagram користувачі матимуть можливість переглядати історії та сюжети лише тих людей, на яких вони підписані, у хронологічному порядку від найновіших до найстаріших. Вони також зможуть переглядати результати пошуку лише на основі введених слів, а не на основі їхніх особистих інтересів та історії запитів.

Нагадаємо, раніше Instagram почав дозволяти завантажувати ролики Reels, опубліковані іншими користувачами, щоб можна було поширювати відео поза соцмережею.

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