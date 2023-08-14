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Категорія
ІТ та Телеком
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Telegram впроваджує Stories для всіх користувачів

Телеграм відкриває Stories для усіх користувачів
Телеграм відкриває Stories для усіх користувачів

Месенджер Telegram запустив бета-тестування 10-ї версії, у якій для звичайних користувачів відкрили доступ до функції Stories, яка раніше була  лише у преміум-підписників. 

Про це повідомив засновник і власник Telegram Павло Дуров.

"Завдяки численним оновленням і вдосконаленням протягом багатьох років Telegram  переосмислив, яким має бути сучасний досвід обміну повідомленнями. Наступний крок для Telegram  — вийти за межі обміну повідомленнями та очолити інновації в соціальних мережах загалом", - зазначив Дуров.

За його словами, поступове впровадження функції Stories для всіх користувачів знаменує початок нового етапу в історії Telegram.

Дуров зауважив, що за час існування Telegram, месенджер залучив 800 мільйонів активних користувачів.

Зауважимо, Stories з’явилися у Telegram у липні. Функція була доступна лише для передплатників Premium. Інші ж користувачі могли передивлятися та коментувати їх.

В оновленні Telegram 10.0 ця функція стане доступною для всіх. Після завершення періоду бета-тестування всі користувачі зможуть переглядати та публікувати історії, використовуючи опції месенджера, призначені для цього.

У Telegram можна регулювати тривалість публікації історії – замість звичайних 24 годин, як на інших платформах, можна обрати тривалість від 6 до 48 годин.

Також можна позначати інших користувачів, ділитися посиланнями та записувати історії за допомогою обох камер одночасно.

Користувачі зможуть визначати аудиторію, яка зможе бачити кожну зі Stories. "Історії" відображатимуться у верхній частині списку чатів, аналогічно до Instagram та Facebook.

Зауважимо, користувачі гри віртуальної реальності Horizon Worlds від Meta отримали можливість ділитися фотографіями й відео з метавсесвіту в історіях Instagram і Facebook.

Автор:
Світлана Манько