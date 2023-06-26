В Тelegram з’являться Stories

Один з найпопулярніших месенджерів Telegram запроваджує нову функцію — Stories. Наразі розробка перебуває на останній фазі тестування та стане доступною на початку липня.

Про це розробник Павло Дуров повідомив 26 червня.

Він зазначив, що можливість зберігати Stories на сторінці профілю зробить Telegram більш інформативними та яскравими.

"Ви не тільки зможете досліджувати більше вмісту своїх найближчих контактів, але й нарешті дізнаєтесь більше про користувачів, з якими спілкуєтесь у групах або коментарях на каналі", - написав Дуров.

За його словами, користувачі самостійно зможуть визначити, хто може бачити кожну Stories: усі, лише контакти автора, кілька вибраних контактів або список близьких друзів.

Stories розміщуватимуться в розгорнутому розділі у верхній частині вашого списку чатів, що робить їх легко доступними, не займаючи цінного місця. Крім цього, можна буде обрати термін дії історії: 6, 12, 24 або 48 годин або постійно відображати історії на сторінці профілю.

Розробники додали до Stories можливість публікувати фотографії та відео, зроблені одночасно передньою та задньою камерами.

До речі, відеохостинг YouTube з 26 червня відмовляється від формату Stories, вже опубліковані тимчасові короткі відео будуть дійсними ще 7 днів після того, як ними поділились.

Як альтернативу Stories компанія пропонує записувати YouTube Shorts.