В Telegram появятся Stories

Один из самых популярных мессенджеров Telegram вводит новую функцию – Stories. Разработка находится на последней фазе тестирования и станет доступной в начале июля.

Об этом разработчик Павел Дуров сообщил 26 июня.

Он отметил, что возможность хранения Stories на странице профиля сделает Telegram более информативными и яркими.

"Вы не только сможете исследовать больше содержимого своих ближайших контактов, но и, наконец, узнаете больше о пользователях, с которыми общаетесь в группах или комментариях на канале", - написал Дуров.

По его словам, пользователи самостоятельно смогут определить, кто может видеть каждую Stories: все только контакты автора, несколько выбранных контактов или список близких друзей.

Stories будут размещаться в развернутом разделе в верхней части списка чатов, что делает их легко доступными, не занимая ценного места. Кроме того, можно будет выбрать срок действия истории: 6, 12, 24 или 48 часов или постоянно отображать истории на странице профиля.

Разработчики добавили Stories возможность публиковать фотографии и видео, сделанные одновременно передней и задней камерами.

Кстати, видеохостинг YouTube с 26 июня отказывается от формата Stories, уже опубликованные временные короткие видео будут действительны еще через 7 дней после того, как ими поделились.

В качестве альтернативы Stories компания предлагает записывать YouTube Shorts.