Meta внедрила распространение снимков из метавселенной в историях Instagram: как это работает (ВИДЕО)

Пользователи игры виртуальной реальности Horizon Worlds от Meta получили возможность делиться фотографиями и видео с метавселенной в историях Instagram и Facebook. Об этом пишет The Verge.

В октябре 2022 года Meta объявила о возможности делиться содержимым из Horizon Worlds в Reels – сервисе соцсетей Instagram и Facebook, который похож на TikTok. Однако теперь это доступно и в историях, где снимки могут размещаться рядом с фотографиями и видео из реального мира.

Новая функция распространения снимков еще проходит тестирование и сейчас доступна примерно половине пользователей игры. Более широкое развертывание должно состояться в течение мая. Опция доступна через медиагалерею или камеру Horizon Worlds.

Так выглядит распространение фото из метавселенной в Instagram Stories

Кроме того, Meta сообщила о тестировании обновленной версии Safe Zone – функции, позволяющей пользователям отойти от социального пространства виртуальной реальности, если ситуация становится беспокойной. Safe Zone будет показывать больше деталей мира вокруг пользователя, а также предложит более полный доступ к профилям игроков и другие меню.