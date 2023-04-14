Meta призвали не давать несовершеннолетним доступ к метавселенной

Десятки правозащитных организаций и экспертов по безопасности детей подписали письмо, в котором призвали компанию Meta отказаться от планов касательно разрешения несовершеннолетним присоединяться к метавселенной. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о доступе к приложению Horizon Worlds – видеоигры, в которой пользователи с помощью систем виртуальной реальности взаимодействуют друг с другом в мирах, где проводятся разные мероприятия.

В письме, адресованном исполнительному директору Meta Марку Цукербергу, указывается, что несовершеннолетние могут столкнуться с преследованиями и нарушением конфиденциальности в приложении, которое находится только на ранних стадиях внедрения.

"Meta должна дождаться дополнительных рецензированных исследований потенциальных рисков метавселенной, чтобы убедиться, что дети и подростки будут в безопасности", - говорится в сообщении.

Авторы письма ссылаются на мартовский отчет Центра противодействия цифровой ненависти, согласно которому пользователи младше 18 лет уже сталкиваются с преследованиями со стороны взрослых в приложении. Во время 100 посещений популярнейших виртуальных миров Horizon Worlds исследователи стали свидетелями 19 эпизодов жестокого обращения с несовершеннолетними со стороны взрослых, включая сексуальные домагательства.

Минимальный возраст для доступа к метавселенной составляет 18 лет. Однако Meta хочет уменьшить его в ближайшие месяцы. В компании уверяют, что перед тем, как приложение Horizon Worlds будет доступно подросткам, Meta будет иметь дополнительные средства защиты. Они помогут предоставить несовершеннолетним опыт, соответствующий их возрасту.

"Гарнитуры Quest предназначены для людей в возрасте от 13 лет, и мы поощряем родителей и опекунов использовать наши инструменты родительского контроля, включая управление доступом к программам, чтобы гарантировать безопасный опыт", - сказал представитель Meta Джо Осборн.

Как отмечает Bloomberg, компания Meta столкнулась с широким контролем о влиянии ее продуктов на психическое здоровье молодежи. В 2021 году один из обличителей Facebook обвинил фирму в том, что она ставит прибыль выше безопасности и не защищала детей, в том числе девочек-подростков, которые тратят слишком много времени в Instagram.

Исследования по этому вопросу разделились: некоторые эксперты пришли к выводу, что высокий уровень вовлеченности в социальные сети приводит к депрессии у несовершеннолетних, в то время как другие утверждают, что корреляции мало.

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