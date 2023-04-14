Meta закликали не давати неповнолітнім доступ до метавсесвіту

Десятки правозахисних організацій та експертів із безпеки дітей підписали лист, в якому закликали компанію Meta відмовитися від планів щодо дозволу неповнолітнім приєднуватися до метавсесвіту. Про це повідомляє Bloomberg.

Ідеться про доступ до додатку Horizon Worlds – відеогри, в якій користувачі за допомогою систем віртуальної реальності взаємодіють одне з одним у світах, де проводяться різні заходи.

У листі, адресованому виконавчому директору Meta Марку Цукербергу вказується, що неповнолітні можуть зіткнутися з переслідуваннями та порушенням конфіденційності в додатку, який перебуває лише на ранніх стадіях впровадження.

"Meta має дочекатися додаткових рецензованих досліджень потенційних ризиків метавсесвіту, щоб переконатися, що діти та підлітки будуть у безпеці", – йдеться в повідомленні.

Автори листа посилаються на березневий звіт Центру протидії цифровій ненависті, згідно з яким користувачі віком до 18 років вже стикаються з переслідуваннями з боку дорослих у додатку. Під час 100 відвідувань найпопулярніших віртуальних світів Horizon Worlds дослідники стали свідками 19 епізодів жорстокого поводження з неповнолітніми з боку дорослих, включаючи сексуальні домагання.

Наразі мінімальний вік для доступу до метавсесвіту становить 18 років. Однак Meta хоче зменшити його найближчими місяцями. У компанії запевняють, що перед тим, як застосунок Horizon Worlds буде доступним для підлітків, Meta матиме додаткові засоби захисту. Вони допоможуть надати неповнолітнім досвід, відповідний їхньому віку.

"Гарнітури Quest призначені для людей віком від 13 років, і ми заохочуємо батьків і опікунів використовувати наші інструменти батьківського нагляду, включно з керуванням доступом до програм, щоб гарантувати безпечний досвід", – сказав представник Meta Джо Осборн.

Як зауважує Bloomberg, компанія Meta зіткнулася з широким контролем щодо впливу її продуктів на психічне здоров’я молоді. У 2021 році один із викривачів Facebook звинуватив фірму в тому, що вона ставить прибуток вище безпеки та не захищала дітей, зокрема дівчат-підлітків, які витрачають надто багато часу в Instagram.

Дослідження з цього питання розділилися: деякі експерти дійшли до висновку, що високий рівень залученості в соціальні мережі призводить до депресії у неповнолітніх, тоді як інші стверджують, що кореляції мало.

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