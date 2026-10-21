Курс валют на 21 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек, в то же время стоимость евро не изменилась.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.10.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 45,07 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,53 грн (+0 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,54 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 45,10/ 45,25 Евро 50,90/ 51,10 Злотый 11,55/ 11,66

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,60/45,20 49,95/50,95 11,00/ 11,50 Ощадбанк 44,70/ 45,30 50,30/ 51,00 11,00/ 11,50 ПУМБ 44,80/ 45,40 50,30/ 51,00 11,00/ 11,50 Укргазбанк 44,70/ 45,30 50,30/ 51,00 11,00/ 11,50 Райффайзен 44,80/45,25 50,00/50,90

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.