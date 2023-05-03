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Meta впровадила поширення знімків із метавсесвіту в історіях Instagram: як це працює (ВІДЕО)

Horizon Worlds
Гра Horizon Worlds. Фото: скриншот / Meta Quest / YouTube

Користувачі гри віртуальної реальності Horizon Worlds від Meta отримали можливість ділитися фотографіями й відео з метавсесвіту в історіях Instagram і Facebook. Про це пише The Verge.

У жовтні 2022 року Meta оголосила про можливість ділитися вмістом із Horizon Worlds у Reels – сервісі соцмереж Instagram і Facebook, який схожий на TikTok. Однак тепер це доступно й в історіях, де знімки можуть розміщуватися поруч із фотографіями та відео з реального світу.

Нова функція поширення знімків ще проходить тестування й наразі доступна приблизно половині користувачів гри. Ширше розгортання має відбутися протягом травня. Опція доступна через медіагалерею або камеру Horizon Worlds.

Так виглядає поширення фото з метавсесвіту в Instagram Stories

Крім того, Meta повідомила про тестування оновленої версії Safe Zone – функції, яка дозволяє користувачам відійти від соціального простору віртуальної реальності, якщо ситуація стає неспокійною. Safe Zone показуватиме більше деталей світу навколо користувача, а також запропонує більш повний доступ до профілів гравців та інші меню.

Автор:
Артем Ющенко