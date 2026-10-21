Акции ведущего украинского агрохолдинга рухнули: Варшавская биржа приостановила торги

Варшавская фондовая биржа 20 октября приостановила торги по акциям украинского агрохолдинга "Астарта" после падения их стоимости на 19,14% — до 30,2 злотого (346,90 гривен).

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на биржевые данные.

Отмечается, что в начале дня акции стоили 37,25 злотых. В последний раз на уровне около 30 злотых они торговались в сентябре 2024 года, тогда как в мае этого года цена превышала 60 злотых.

До приостановки объем торгов бумагами "Астарты" составил 1,52 млн. злотых. По цене 30,2 злотого капитализация компании составляет около 755 млн. злотых, или 193,5 млн. долларов.

Кроме того, 20 октября падали и акции других украинских агрокомпаний: ИМК потеряла 9,21%, "Агротон" - 1,63%, KSG Agro - 1,37%, "Милкиленд" - 1,19%.

В целом, индекс украинских акций WIG-Ukraine с начала торгов снизился на 3,38%, тогда как основной индекс Варшавской биржи WIG20 — на 1,24%.

Об "Астарте"

Агрохолдинг "Астарта" - ведущий вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в Украине, основанный в 1993 году. Компания возделывает более 210 тыс. га земель, занимается растениеводством, производством сахара, переработкой сои, животноводством и биоэнергетикой.

Производственные активы холдинга также включают маслоэкстракционный завод в Глобино (Полтавская область), семь элеваторов и биогазовый комплекс.

Агрохолдинг "Астарта" в 2025 году зафиксировал существенное ухудшение финансовых показателей : чистая прибыль сократилась в 4,2 раза на фоне падения выручки на 23%.

В первой половине 2026 года компания получила 14,07 млн. евро чистого убытка по сравнению с 42,27 млн. евро чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Если в январе-июне прошлого года все сегменты принесли чистую прибыль, то в этом году в каждом из них был зафиксирован убыток: в производстве сахара вместо прибыли 8,35 млн евро убыток 3,83 млн евро, в растениеводстве прибыль в 20,07 млн евро сменилась убытком 3,76 млн евро, в выращивании млн евро убыток 2,41 млн евро, в переработке сои прибыль взамен 5,84 млн евро сменилась убытком 2,27 млн евро.

Консолидированный доход "Астарты" за первое полугодие этого года сократился лишь на 0,1% - до 226,47 млн. евро, экспортные продажи составили 62% против 61% в первом полугодии прошлого года.

В начале июля «Астарта» сообщила, что рассматривает продажу актива в Черниговской области, который обрабатывает около 4000 га.