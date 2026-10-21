Цена нефти на 21 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в среду, 21 октября, выросли более 1 доллара, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке подпитала опасения по поводу перебоев в поставках, тогда как падение запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США оказало поддержку рынку.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 21 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $110,38 + 1,5% WTI $99,18 + 1,4% Urals $105,60 – 4.92%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,59 доллара, или 1,5%, до 110,38 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 1,36 доллара, или 1,4%, до 99,18 доллара за баррель.

На предыдущей торговой сессии цены упали после того, как президент Ирана обсудил посреднические усилия на встрече с командующим армией Пакистана в Тегеране, хотя Brent достиг пятимесячного максимума перед понижением цен.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, мировые цены на нефть выросли более 1 доллара на фоне снижения запасов сырья в США и эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

По данным аналитиков DBS, на рынок одновременно влияют фиксация прибыли, надежды на дипломатические переговоры и опасения по поводу возможных перебоев в поставках топлива.

Безопасные риски для судоходства стремительно растут: за последние две недели зарегистрировано по меньшей мере 18 нападений на суда, а иранские атаки на танкеры уже выходят за пределы Ормузского пролива. Ситуацию обостряют новые удары йеменских хуситов по объектам Saudi Aramco и аэропортам в Саудовской Аравии.

Параллельно Иран отказался от переговоров с Вашингтоном к выполнению своих требований и не получил ответа на предложение мирного посредничества Эр-Рияда. На фоне угрозы дефицита дизельного горючего и роста цен, чиновники Минэнерго США уже сотрудничают с мировыми НПЗ по увеличению объемов производства.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть существенно выросли на фоне опасений, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может еще больше снизить поставки сырья на мировой рынок. Кроме того, инвесторы трезво оценили объемы дизтоплива, которые россияне могут поставлять на мировой рынок по соглашению с президентом США Дональдом Трампом.