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Ціна нафти на 21 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 21 жовтня / Depositphotos

Ціни на нафту в середу, 21 жовтня, зросли понад 1 долар, оскільки ескалація напруженості на Близькому Сході підживила побоювання щодо перебоїв у постачанні, тоді як падіння запасів сирої нафти та нафтопродуктів у США надало підтримку ринку.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 21 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent  $110,38  +  1,5%
WTI $ 99,18 + 1,4%
Urals $105,60  - 4.92%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,59 долара, або 1,5%, до 110,38 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 1,36 долара, або 1,4%, до 99,18 долара за барель. 

На попередній торговій сесії ціни впали після того, як президент Ірану обговорив посередницькі зусилля на зустрічі з командувачем армії Пакистану в Тегерані, хоча Brent досяг п'ятимісячного максимуму перед зниженням цін.  

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, світові ціни на нафту зросли понад 1 долар на тлі зниження запасів сировини в США та ескалації напруженості на Близькому Сході.

За даними аналітиків DBS, на ринок одночасно впливають фіксація прибутку, сподівання на дипломатичні переговори та побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні палива.

Безпекові ризики для судноплавства стрімко зростають: за останні два тижні зареєстровано щонайменше 18 нападів на судна, а іранські атаки на танкери вже виходять за межі Ормузької протоки. Ситуацію загострюють нові удари єменських хуситів по об’єктах Saudi Aramco та аеропортах у Саудівській Аравії.

Паралельно Іран відмовився від переговорів із Вашингтоном до виконання своїх вимог і не отримав відповіді на пропозицію мирного посередництва від Ер-Ріяда. На тлі загрози дефіциту дизельного пального та зростання цін, посадовці Міненерго США вже співпрацюють із світовими НПЗ для збільшення обсягів виробництва.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі побоювань, що подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході може ще більше скоротити постачання сировини на світовий ринок. Крім того, інвестори тверезо оцінили обсяги дизпалива, які росіяни можуть постачати на світовий ринок за угодою з президентом США Дональдом Трампом.

Автор:
Тетяна Бесараб

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