Twitch отримає довгоочікувану функцію коротких відео: коли планується запуск

Платформа онлайн-трансляцій Twitch запустить функцію Discovery Feed, яка показуватиме користувачам кліпи зі стримів, навіть якщо їхні автори не перебувають у прямому ефірі. Про це пише TechCrunch.

Discovery Feed та низка нових функції були анонсовані під час церемонії відкриття TwitchCon Paris. Нововведення стосуватимуться підтримки короткого відеоконтенту.

Як зауважує TechCrunch, "хлібом і маслом" відеосервісу є прямі трансляції, але багато авторів покладаються на просування свого контенту в YouTube Shorts і TikTok, щоб залучити глядачів на свій канал у Twitch. І скарги на відсутність можливостей зростання для менших стримерів на платформі надходили роками.

Discovery буде вертикальною стрічкою в додатку Twitch, яка, як і TikTok, алгоритмічно подаватиме користувачам короткі відео. Адміністрація платформи вказує, що основна мета функції – допомогти глядачам знайти канал автора, щоб вони приєдналися під час трансляції.

Запуск Discovery Feed має відбутися восени, а до того часу компанія впроваджуватиме "обмежені версії" цієї функції, щоб перевірити її алгоритми.

Крім того, у Twitch зʼявиться можливість редагувати кліпи зі стримів у вертикальному форматі. Також платформа підтримуватиме передачу відео на YouTube і, починаючи з серпня, дозволить користувачам напряму експортувати кліпи в TikTok. Редактор коротких відео буде доступний і в мобільній версії.

А ще Twitch хоче в жовтні запустити Stories. При цьому стримери зможуть вирішувати: робити історії загальнодоступними або ексклюзивними для платних підписників.

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