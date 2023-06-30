YouTube хоче відключати відео тим, хто використовує блокувальники реклами: тестування бану вже триває

Відеохостинг YouTube проводить новий експеримент, щоб обмежити використання блокувальників реклами. Користувачів проситимуть вимкнути доповнення або купити преміум-підписку на YouTube – інакше вони не зможуть дивитися відео. Про це пише TechCrunch.

Зазначається, що користувачі Reddit опублікували скриншоти з YouTube, на яких показано попередження для тих, хто використовує блокувальник реклами. У повідомленні вказано, що "відеопрогравач буде заблоковано після трьох відео", а нижче написано:

"Схоже, ви використовуєте блокувальник реклами. Відтворення відео буде заблоковано, поки YouTube не внесено в білий список або не вимкнено блокувальник реклами".

Попередження про потенційне блокування доступу до відео. Фото: Reddit_n_Me / Reddit

Інший користувач опублікував скриншот з інформацією, яка зʼявляється вже після відключення доступу до відео.

"Блокувальники реклами порушують Умови використання YouTube", – йдеться в повідомленні.

Так виглядає програвач YouTube уже після відключення відео. Фото: Ordze / Reddit

Деякі користувачі стикалися з тим, що YouTube обмежив блокувальники реклами й на мобільних пристроях.

Компанія повідомила TechCrunch, що це попередження є частиною експерименту:

"Ми проводимо невеликий експеримент у всьому світі, який закликає глядачів із увімкненими блокувальниками реклами дозволити рекламу на YouTube або спробувати YouTube Premium".

Також журналістів поінформували, що якщо користувачі не дозволять YouTube блокувальнику реклами, сервіс може вимкнути відтворення відео на деякий час у "крайніх випадках".

TechCrunch зауважує, що YouTube уже проводив деякі експерименти, щоб підштовхнути людей до купівлі преміум-підписки. Минулого року відеохостинг пропонував користувачам придбати платний план для перегляду відео в якості 4K. Крім того, у вересні 2022 року тестували навіть показ перед початком відео до 11 оголошень, які не можна пропустити.

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