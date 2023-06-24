YouTube тестує новий продукт: на відеохостингу можуть зʼявитися онлайн-ігри

Відеохостинг YouTube проводить внутрішні тестування продукту для онлайн-ігор. Про це стало відомо з електронного листа, надісланого співробітникам Google, передає Reuters.

Компанія запросила співробітників розпочати тестування нового продукту YouTube під назвою Playables. В ньому доступні такі ігри, як Stack Bounce – аркада, де необхідно розбивати різнокольорові плитки за допомогою м'ячика.

Так виглядає Stack Bounce

Тестувальники можуть грати на сайті відеохостингу у веббраузерах, а також на пристроях Android та iOS.

Як зазначив речник YouTube, ігри вже давно перебувають в центрі уваги й відеохостинг експериментує з новими функціями, але не було "нічого, щоб оголосити зараз".

Нагадаємо, що це не єдина зміна в YouTube, про яку стало відомо останнім часом. Нещодавно платформа повідомила, що інтегрує штучний інтелект для автоматичного дубляжу відео різними мовами. Детальніше про це читайте тут.

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