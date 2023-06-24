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YouTube тестирует новый продукт: на видеохостинге могут появиться онлайн-игры
Видеохостинг YouTube проводит внутренние тестирования продукта для онлайн-игр. Об этом стало известно из электронного письма, отправленного сотрудникам Google, передает Reuters.
Компания пригласила сотрудников начать тестирование нового продукта YouTube под названием Playables. В нем доступны такие игры, как Stack Bounce – аркада, где необходимо разбивать разноцветные плитки с помощью мячика.
Тестировщики могут играть на сайте видеохостинга в веб-браузерах, а также на устройствах Android или iOS.
Как отметил представитель YouTube, игры уже давно находятся в центре внимания и видеохостинг экспериментирует с новыми функциями, но не было "ничего, чтобы объявить сейчас".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что это не единственное изменение в YouTube, о котором стало известно в последнее время. Недавно платформа сообщила, что интегрирует искусственный интеллект для автоматического дубляжа видео на разных языках. Подробнее об этом читайте здесь.
Источник фото: ua.depositphotos.com