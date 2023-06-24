YouTube тестирует новый продукт: на видеохостинге могут появиться онлайн-игры

Видеохостинг YouTube проводит внутренние тестирования продукта для онлайн-игр. Об этом стало известно из электронного письма, отправленного сотрудникам Google, передает Reuters.

Компания пригласила сотрудников начать тестирование нового продукта YouTube под названием Playables. В нем доступны такие игры, как Stack Bounce – аркада, где необходимо разбивать разноцветные плитки с помощью мячика.

Так выглядит Stack Bounce

Тестировщики могут играть на сайте видеохостинга в веб-браузерах, а также на устройствах Android или iOS.

Как отметил представитель YouTube, игры уже давно находятся в центре внимания и видеохостинг экспериментирует с новыми функциями, но не было "ничего, чтобы объявить сейчас".

Напомним, что это не единственное изменение в YouTube, о котором стало известно в последнее время. Недавно платформа сообщила, что интегрирует искусственный интеллект для автоматического дубляжа видео на разных языках. Подробнее об этом читайте здесь.

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