YouTube хочет отключать видео тем, кто использует блокировщики рекламы: тестирование бана уже идет

Видеохостинг YouTube проводит новый эксперимент, чтобы ограничить использование блокировщиков рекламы. Пользователей будут просить выключить дополнение или купить премиум-подписку на YouTube – иначе они не смогут смотреть видео. Об этом пишет TechCrunch.

Отмечается, что пользователи Reddit опубликовали скриншоты с YouTube, на которых показаны предупреждения для тех, кто использует блокировщик рекламы. В сообщении указано, что "видеопроигрыватель будет заблокирован после трех видео", а ниже написано:

"Похоже, вы используете блокировщик рекламы. Воспроизведение видео будет заблокировано, пока YouTube не внесен в белый список или не выключен блокировщик рекламы".

Предупреждение о потенциальной блокировке доступа к видео. Фото: Reddit_n_Me / Reddit

Другой пользователь опубликовал скриншот с информацией, которая появляется уже после отключения доступа к видео.

"Блокировщики рекламы нарушают Условия использования YouTube", – говорится в сообщении.

Так выглядит проигрыватель YouTube уже после отключения видео. Фото: Ordze / Reddit

Некоторые пользователи сталкивались с тем, что YouTube ограничил блокировщики рекламы и на мобильных устройствах.

Компания сообщила TechCrunch, что это предупреждение является частью эксперимента:

"Мы проводим небольшой эксперимент во всем мире, призывающий зрителей с включенными блокировщиками рекламы разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium".

Также журналистов проинформировали, что если пользователи не позволят YouTube блокировщику рекламы, сервис может отключить воспроизведение видео на некоторое время в "крайних случаях".

TechCrunch отмечает, что YouTube уже проводил некоторые эксперименты, чтобы подтолкнуть людей к покупке премиум-подписки. В прошлом году видеохостинг предлагал пользователям приобрести платный план для просмотра видео в качестве 4K. Кроме того, в сентябре 2022 года тестировали даже показ перед началом видео до 11 объявлений, которые нельзя пропустить.

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