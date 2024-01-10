Instagram і Facebook введуть нові обмеження для підлітків

Компанія Meta заявила про плани приховувати від підлітків більше контенту в Instagram і Facebook. Це сталося після того, як регулятори в усьомі світі натиснули на гіганта соцмереж, щоб захистити дітей від шкідливого вмісту, пише Reuters.

До усіх підлітків застосовуватимуть найбільш обмежувальні налаштування контролю контенту в додатках. Також в Instagram обмежать пошукові терміни.

Такий крок має ускладнити можливість натрапити на чутливий вміст, такий як самогубства, самоушкодження та розлади харчової поведінки.

Очікується, що нові заходи будуть впроваджені протягом найближчих тижнів.

Захист дітей: претензії до Meta

Meta перебуває під тиском у Сполучених Штатах і Європі через звинувачення в тому, що її додатки викликають звикання та сприяють розпалу кризи психічного здоров’я молоді.

У жовтні 2023 року 33 американські штати подали до суду на компанію, звинувативши фірму в тому, що вона неодноразово вводила громадськість в оману щодо значної небезпеки своїх платформ. Також стверджується, що гігант соцмереж свідомо спонукав маленьких дітей та підлітків до звикання та нав'язливого використання його платформ.

І це не всі претензії, які виникали до компанії. Наприклад, ірландський регулятор восени 2022-го оштрафував Instagram на 405 млн євро за неправильне використання даних підлітків у ЄС. Причиною стало те, що певний час акаунти підлітків у соцмережі за замовчуванням були публічними. Так само в загальному доступі перебували реєстраційні дані користувачів, в тому числі контактна інформація.

Джерело фото: ua.depositphotos.com