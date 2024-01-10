Instagram и Facebook введут новые ограничения для подростков

Компания Meta заявила о планах скрывать от подростков больше контента в Instagram и Facebook. Это произошло после того, как регуляторы во всем мире нажали на гиганта соцсетей, чтобы защитить детей от вредного содержимого, пишет Reuters.

Ко всем подросткам будут применяться наиболее строгие настройки контроля контента в приложениях. Также в Instagram ограничат поисковые термины.

Такой шаг должен усложнить возможность встретиться с чувствительным содержанием, таким как самоубийства, самоповреждения и расстройства пищевого поведения.

Ожидается, что новые меры будут внедрены в ближайшие недели.

Защита детей: претензии к Meta

Meta находится под давлением в Соединенных Штатах и Европе из-за обвинений в том, что ее приложения вызывают привыкание и способствуют разгару кризиса психического здоровья молодежи.

В октябре 2023 года 33 американских штата подали в суд на компанию, обвинив фирму в том, что она неоднократно вводила общественность в заблуждение по поводу значительной опасности своих платформ. Также утверждается, что гигант соцсетей сознательно побуждал маленьких детей и подростков к привыканию и навязчивому использованию его платформ.

И это не все претензии, которые возникали к компании. К примеру, ирландский регулятор осенью 2022-го оштрафовал Instagram на 405 млн евро за неправильное использование данных подростков в ЕС. Причиной стало то, что аккаунты подростков в соцсети по умолчанию были публичными. Также в общем доступе находились регистрационные данные пользователей, в том числе контактная информация.

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