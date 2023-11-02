В ЕС запретят таргетированную рекламу в Facebook и Instagram

Европейский совет по защите данных (EDPB) решил распространить введенный Норвегией запрет на таргетированную рекламу в Facebook и Instagram на все страны ЕС и Европейскую экономическую зону.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 27 октября EDPB принял срочное обязательное решение наложить запрет на обработку персональных данных для таргетированной рекламы во всей Европейской экономической зоне.

Это означает, что компания Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, должна в течение двух недель ввести запрет на использование такой рекламы.

Reuters напоминает, что 7 августа в Норвегии на компанию Meta наложили несколько штрафов в размере 1 миллиона крон (90 тыс. долларов) за нарушение конфиденциальности пользователей путем использования их данных для рекламы.

По словам руководителя международного отдела норвежского регулятора данных Datatilsynet Тобиаса Джудина, Meta грозит гораздо больший штраф.

"Поскольку теперь речь идет о постоянном запрете, несоблюдение его на уровне Европейского Союза само по себе будет нарушением правил ЕС по защите персональных данных", - сказал Джудин.

Он добавил, что в случае, если Meta нарушит наложенные ограничения на территории ЕС, штрафные санкции могут достичь 4% мирового оборота компании.

Напомним, в Евросоюзе вступает в силу Закон о цифровых услугах (DSA), чтобы ему следовать компания Meta вводит новые функции и дополнительные меры прозрачности в своих соцсетях Instagram и Facebook. Сейчас пользователи смогут полностью отключать рекомендации.

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