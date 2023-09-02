Meta планирует запустить платную версию в Instagram и Facebook

Компания Meta рассмотрит внедрение платных версий в социальных сетях Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы для пользователей в Европейском Союзе.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что такой шаг может являться ответом на политику Евросоюза и постановления суда, ограничивающие практику сбора данных Meta. Платные подписки помогли бы решить проблемы, выявляющие проверки регулирующих органов ЕС.

"Предоставление платной подписки было бы одним из наиболее ощутимых примеров того, как компаниям приходится перерабатывать продукты в соответствии с правилами конфиденциальности данных и другой государственной политики, особенно в Европе", – пишет издание.

Meta также продолжит предоставлять бесплатные версии Facebook и Instagram с рекламой в ЕС.

По словам собеседников издания, пока неясно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания может их выпустить, но те, кто заплатит за подписку на Facebook и Instagram, не увидят рекламы.

Представители Meta отказались от комментариев изданию.

Напомним, по решению главного регулятора конфиденциальности Европейского Союза компания Meta должна заплатить штраф в размере 1,2 миллиарда евро за нарушения, связанные с проработкой информации пользователей.

Кроме того, в Евросоюзе вступает в силу Закон о цифровых услугах (DSA), чтобы ему следовать компания Meta вводит новые функции и дополнительные меры прозрачности в своих соцсетях Instagram и Facebook. В частности, теперь пользователи могут полностью отключать рекомендации.

Источник фото: ua.depositphotos.com