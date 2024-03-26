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Meta добавила настройки, ограничивающие видимость политического контента в Instagram и Threads

Meta добавила настройки, ограничивающие видимость политического контента в Instagram и Threads
В Instagram и Threads ограничат видимость политического контента. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

Компания Meta объявила, что приняла меры по уменьшению видимости политического контента на своих платформах. Теперь к Instagram и Threads добавлена новая настройка, ограничивающая рекомендации политического контента.

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Об этом сообщает The Verge.

Это изменение согласуется с предварительными заявлениями руководителей Meta о том, что они не хотят расширять политические публикации в своих программах.

Отмечается, что Meta пытается избежать негативного влияния, возникающего из-за ее роли в активном освещении политического контента, который она определяет как публикации о "правительствах", "выборах" и "социальных темах".

Пользователи могут найти новые настройки в разделе "Настройки содержимого" среди настроек учетной записи Instagram, где по умолчанию включен параметр "Ограничить политическое содержимое от людей, на которых вы не подписаны".

Фото 2 — Meta добавила настройки, ограничивающие видимость политического контента в Instagram и Threads

Поскольку Threads делится системой аккаунтов с Instagram, настройки также применяются и к нему. Meta заявляет, что этот шаг не ограничивает охват политического содержимого из аккаунтов, за которыми пользователи активно следят.

Хотя о таком ограничении было объявлено в начале февраля, представитель Meta Энди Стоун подтвердил The Verge, что оно начало применяться лишь на прошлой неделе, но по состоянию на понедельник пользователи не получили никаких уведомлений о том, что настройка включена по умолчанию.

Издание пишет, что этот шаг отражает усилия Meta найти баланс между разрешением политического дискурса на своих платформах и управлением потенциально противоречивого или противоречивого контента из неизвестных источников.

"Политика и трудные новости важны, я не хочу утверждать обратное. Но я считаю, что с точки зрения платформы любая дополнительная вовлеченность или доход, которые они могут привлечь, совсем не стоят тщательного рассмотрения, негатива (давайте будем честными) или рисков для добродетели, которые связаны с ними", - объяснил позицию компании руководитель Instagram Адам Моссери.

Добавим, в Евросоюзе вступает в силу Закон о цифровых услугах (DSA), чтобы ему следовать компания Meta вводит новые функции и дополнительные меры прозрачности в своих соцсетях Instagram и Facebook. Сейчас пользователи могут полностью отключать рекомендации.

Также Meta заявила о планах   скрывать от подростков больше контента в Instagram и Facebook.   Это произошло после того, как регуляторы во всем мире нажали на гиганта соцсетей, чтобы оградить детей от вредного содержимого.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко