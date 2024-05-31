Instagram позволил выключить уведомления от всех, кроме близких друзей

Во время очередного обновления Instagram добавил возможность отключить уведомления от всех, кроме избранных контактов с целью борьбы с травлей людей и массовым спамом.

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Об этом сообщает The Verge.

Теперь вместо того, чтобы просто скрывать содержимое последних подписчиков или людей, которые не подписались на вас, Instagram будет игнорировать входящие сообщения от всех, кроме пользователей в вашем списке близких друзей.

Несмотря на то, что Instagram впервые ввел ограничения, чтобы помочь пользователям бороться с кампаниями агрессивных действий, кто-либо может воспользоваться этой функцией, если он сталкивается с нежелательными сообщениями и комментариями от хулиганов и других лиц.

Издание пишет, что такая функция ограничена взаимодействия в Instagram позволяет пользователям контролировать, чьи публикации, комментарии и сообщения он будет видеть в своей ленте.

Если включена функция, пользователи будут получать только прямые сообщения, упоминания и теги от людей из ограниченного списка близких друзей. Публикации пользователей, не входящих в этот список, будут скрыты, хотя сами пользователи не узнают об этом ограничении.

Пользователи смогут просматривать или игнорировать ограниченные комментарии и сообщения по своему усмотрению. Ограничение можно устанавливать на срок до четырех недель с возможностью продления. Включить функцию можно в настройках профиля.

Сообщается, что Instagram также расширяет функционал ограничения, позволяя другим пользователям помечать или упоминать вас, а также скрывать их комментарии.

Эти нововведения появились на фоне усиленного контроля со стороны властей США по безопасности несовершеннолетних пользователей в соцсетях. Также Meta выпустила функцию, которая по умолчанию блокирует общение взрослых с несовершеннолетними в Instagram и Facebook, а также скрывает контент о самоубийствах и расстройствах питания от подростков.

Кроме этого, к Instagram и Threads добавлена новая настройка, ограничивающая рекомендации политического контента.

Источник фото: ua.depositphotos.com