Meta добавила искусственный интеллект в Instagram

Компания Meta в пятницу добавила новую функцию в свою социальную сеть Instagram, а именно – чат-бот на основе искусственного интеллекта, который может отвечать на вопросы, писать стихи и генерировать изображения с помощью простой текстовой подсказки.

Об этом пишет Engadget.

Однако, что эта функция еще не доступна всем пользователям и доступ к ней ограничен.

Meta представила Meta AI в сентябре 2023 года и потратила последние несколько месяцев на добавление чат-бота в такие продукты, как Facebook Messenger и WhatsApp, поэтому добавить его в Instagram кажется привычным делом.

"Наши генеративные технологии искусственного интеллекта разрабатываются на разных этапах, и мы тестируем ряд из них публично в ограниченном количестве", - сказал представитель Meta, что свидетельствует.

Согласно сообщению Meta AI появляется в строке поиска Instagram, но для некоторых пользователей эта функция появилась в строке поиска сообщений Instagram в папке "Входящие".

Коснувшись значка можно начать разговор с Meta AI.

"Я смог попросить чат-бота дать мне определение слов, предложить заголовки для некоторых историй, над которыми я работаю, и создать изображение собак на скейтбордах. Я также смог попросить Meta AI порекомендовать катушки с котами, что ему удалось легко сделать", - написал тестировщик ИИ.

Сообщается, что Meta AI также может порекомендовать несколько видео Reels, однако "бот в Instagram действительно не делает ничего конкретного для Instagram".

Добавим, в конце марта Meta объявила, что приняла меры по уменьшению видимости политического контента на своих платформах. Теперь к Instagram и Threads добавлена новая настройка, ограничивающее рекомендации политического контента.

Также Meta заявила о планах скрывать от подростков больше контента в Instagram и Facebook. Это произошло после того, как регуляторы во всем мире нажали на гиганта соцсетей, чтобы оградить детей от вредного содержимого.

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