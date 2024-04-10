Meta выпускает масштабное обновление для Facebook Messenger: что доступно пользователям

Компания Meta объявила об обновлении для Facebook Messenger, которое включает в себя новый набор функций. Среди ключевых новшеств - возможность отправлять фотографии в высоком разрешении (HD) и делиться файлами размером до 100 МБ.

Об этом сообщили в пресс-службе Meta.

Фото в HD-качестве

Согласно сообщению, для того чтобы отправлять изображения в HD-качестве, пользователям нужно будет включить соответствующий переключатель на выбранном фото. Можно также отправлять несколько фотографий в высоком качестве.

"Чтобы отправить HD-фотографию, выберите изображение в чате, затем включите HD-переключатель и нажмите "Отправить". Выберите дополнительные фотографии, чтобы отправить несколько в формате HD, а затем нажмите "Отправить", - рассказывают в компании.

Создание совместных альбомов

Компания также анонсировала запуск еще одной новой функции, которая появится у Facebook Messenger в ближайшие недели. Это возможность создавать совместные альбомы.

Используя HD-фото и видео, пользователи смогут объединять изображения из разных событий, таких как дни рождения, поездки и т.п., в один удобный альбом. Это упрощает поиск и обмен мультимедийным контентом.

Как создать новый альбом в групповом чате:

Выберите несколько фотографий в чат-композиции.

Нажмите кнопку "Создать альбом" (или долго нажмите на фотографию в чате и выберите "Создать альбом").

Чтобы добавить уже существующий альбом, нажмите кнопку "Добавить в альбом".

Чтобы переименовать альбом, выберите меню с тремя точками, "Редактировать название" и введите новое.

После этого все участники могут просматривать, добавлять, удалять и загружать фото/видео с альбома. Чтобы найти альбом позже, нажмите на название группового чата, а затем на "Медиа".

Добавление новых контактов с помощью QR-кода

Теперь не нужно вводить имена или номера телефонов, чтобы добавить новых людей в Messenger. Вы можете легко общаться, просканировав их QR-код или разделившись своим.

Чтобы начать разговор с новым контактом, выделите настройки и нажмите значок QR-кода сверху. Оттуда вы можете указать свой код для сканирования или поделиться ссылкой на него.

Отправка файлов размером до 100 Мб

Также в новом обновлении Facebook Messenger получил возможность отправки файлов размером до 100 МБ. Поддерживаются все главные форматы файлов, включая Word, PDF и Excel.

"Вам больше не нужно полагаться на электронную почту для передачи больших файлов. Когда вы находитесь в чате Messenger, коснитесь кнопки + и выберите файл размером до 100 Мб", - отметили в компании.

Напомним, Meta меняет свою политику по контенту, созданному искусственным интеллектом. С мая компания планирует начать помечать контент, созданный искусственным интеллектом в своих социальных сетях Instagram, Facebook и Threads. Возле фото или видео, сделанных с помощью ИИ, будут специальные метки.

Источник фото: ua.depositphotos.com