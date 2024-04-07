Meta начнет маркировать контент, созданный искусственным интеллектом

Корпорация Meta изменяет свою политику по контенту, созданному искусственным интеллектом. С мая компания планирует начать помечать контент, созданный искусственным интеллектом в своих социальных сетях Instagram, Facebook и Threads. Возле фото или видео, сделанных с помощью ИИ, будут специальные метки.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, Meta вносит эти изменения на основе отзывов Наблюдательного совета и они основываются на пересмотре политики Meta и включают масштабные опросы общественного мнения по поводу такого нововведения.

"Мы планируем начать помечать контент, созданный искусственным интеллектом, в мае 2024 года, а в июле мы прекратим удаление содержимого исключительно на основе нашей политики по манипулированию видео", - отметили в корпорации.

К этому времени Meta могла удалять определенные виды такого контента, но в Наблюдательном совете подчеркнули, что продолжая такую политику компания рискует ограничить свободу выражения мнений, когда удаляет ИИ-контент, который не нарушает стандарты сообщества. Поэтому Совет рекомендовал "менее ограничительный" подход, такой как метки.

Мы согласны с аргументом Наблюдательного совета о том, что наш существующий подход слишком узок, поскольку он охватывает только видео, созданные или измененные искусственным интеллектом. Наша манипулированная медиа-политика была написана в 2020 году, когда реалистический контент, созданный искусственным интеллектом, был редким явлением», - отметили в компании.

В ответ на эти замечания Meta начала сотрудничество с отраслевыми партнерами для создания общих технических стандартов идентификации AI-генерируемого контента.

Некоторые типы контента компания все же будет удалять

Meta планирует внедрять метки "Сделано с помощью искусственного интеллекта" на сгенерированные ИИ видео, аудио и изображения, а также добавить метку "Imagined with AI" к фотореалистичным изображениям. Эти меры должны обеспечить пользователям больше информации и контекста для оценки контента.

Однако компания продолжит удалять контент, нарушающий ее политику вмешательства в выборы, устрашения, насилия и прочее. Meta также поддерживает сеть независимых проверяющих фактов для борьбы с ложным и обманчивым контентом, созданным искусственным интеллектом.

В корпорации добавили, что для борьбы с дезинформацией, созданной искусственным интеллектом, Meta запускает специальную горячую линию для проверки фактов в WhatsApp вместе с Альянсом по борьбе с дезинформацией (MCA).

Добавим, в конце марта Meta объявила, что приняла меры по уменьшению видимости политического контента на своих платформах. Теперь к Instagram и Threads добавлена новая настройка, ограничивающая рекомендации политического контента.