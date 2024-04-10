Meta випускає масштабне оновлення для Facebook Messenger: що доступно користувачам

Компанія Meta оголосила про оновлення для Facebook Messenger, яке включає новий набір функцій. Серед ключових нововведень - можливість надсилати фотографії у високій роздільній здатності (HD) та ділитися файлами розміром до 100 МБ.

Про це повідомили у пресслужбі Meta.

Фото в HD-якості

Згідно з повідомленням, для того, щоб надсилати зображення в HD-якості, користувачам потрібно буде ввімкнути відповідний перемикач на обраному фото. Також можна надсилати одразу декілька фотографій у високій якості.

"Щоб надіслати HD-фотографію, виберіть зображення в чаті, потім увімкніть HD-перемикач і натисніть "Надіслати". Оберіть додаткові фотографії, щоб надіслати декілька у форматі HD, а потім натисніть "Надіслати", - розповідають у компанії.

Створення спільних альбомів

Компанія також анонсувала запуск ще однієї нової функції, яка з'явиться у Facebook Messenger протягом найближчих тижнів. Це – можливість створювати спільні альбоми.

Використовуючи HD-фото та відео, користувачі зможуть об’єднувати зображення з різних подій, таких як дні народження, поїздки тощо, в один зручний альбом. Це спрощує пошук та обмін мультимедійним контентом.

Як створити новий альбом у груповому чаті:

Виберіть кілька фотографій у композиції чату.

Натисніть "Створити альбом" (або довго натисніть на фотографію в чаті та оберіть "Створити альбом").

Щоб додати до вже існуючого альбому, натисніть "Додати до альбому".

Щоб перейменувати альбом потрібно обрати меню з трьома крапками, "Редагувати назву" та ввести нову.

Після цього всі учасники чату можуть переглядати, додавати, видаляти та завантажувати фото/відео з альбому. Щоб знайти альбом пізніше, натисніть на назву групового чату, а потім на "Медіа".

Додавання нових контактів за допомогою QR-коду

Тепер не потрібно вводити імена чи номери телефонів, щоб додати нових людей у Messenger. Ви можете легко спілкуватись, просканувавши їхній QR-код або поділившись своїм.

Щоб розпочати розмову з новим контактом, перейдіть до налаштувань і натисніть на значок QR-коду зверху. Звідти ви можете показати свій код для сканування або поділитися посиланням на нього.

Надсилання файлів розміром до 100 Мб

Також у новому оновленні Facebook Messenger отримав можливість надсилання файлів розміром до 100 МБ. Підтримуються всі основні формати файлів, включаючи Word, PDF і Excel.

"Вам більше не потрібно покладатися на електронну пошту для надсилання великих файлів. Коли ви перебуваєте в чаті Messenger, торкніться кнопки + і виберіть файл розміром до 100 Мб", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, Meta змінює свою політику щодо контенту, створеного штучним інтелектом. З травня компанія планує почати позначати контент, створений штучним інтелектом в своїх соціальних мережах Instagram, Facebook і Threads. Біля фото чи відео, які зробили за допомогою ШІ, будуть спеціальні позначки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com