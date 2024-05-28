Распространяет дезинформацию и пропаганду: в ЕС недовольны отсутствием жесткого регулирования для Telegram

Приложение для обмена сообщениями Telegram стало ключевым оружием для Кремля в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины и это вызывает недовольство европейских чиновников, оказавших борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом.

Об этом пишет Bloomberg.

Недавно ЕС усилил свои полномочия по борьбе с незаконным и вредоносным контентом, пытаясь помешать злоумышленникам распространять дезинформацию накануне выборов в Европарламент, но что касается Telegram, эти меры не слишком эффективны.

Отмечается, что инструменты контроля распространяются только на платформы, насчитывающие более 45 млн. активных пользователей в Европе. В то время Telegram имеет 41 миллион. Поэтому, несмотря на все новые полномочия по регулированию информации в Интернете, в ЕС почти бессильны сдержать Telegram.

"Дезинформация распространяется открыто и абсолютно бесконтрольно в Telegram. Мы знаем, что у других стран-членов есть подобные проблемы", — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас и добавила, что просьбы удалить тревожный контент часто остаются без ответа.

Bloomberg пишет, что использование онлайн технологий является типичной российской пропагандистской кампанией. К ним относятся публикации в социальных сетях, истории в государственных СМИ, сфабрикованные новости, созданные для имитации легитимных веб-сайтов и анонимные комментарии на настоящих.

Отмечается, что Telegram, принадлежащий россиянину (хотя тот и покинул страну десять лет назад), функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своеобразный мост, который пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активных социальных сообществах с целью расширения своих нарративов в более широкий круг. людей.

"Telegram популярен среди различных пророссийских актеров, а также лиц, длительно распространяющих дезинформацию, поскольку там почти нет модерации контента. Правила Telegram в этом отношении очень, очень мягкие", - сказал Даниэль Мило, бывший директор Центра противодействия гибридным угрозам в МВД Словакии.

Почему Telegram не штрафуют

Издание пишет, что если бы Telegram была признана "очень большой онлайн-платформой" в соответствии с DSA, она была бы обязана принять меры против распространения дезинформации и ввести более жесткие протоколы модерации содержимого.

Тем не менее, цифры Telegram ставят его ниже порога, необходимого для запуска ряда строгих обязательств по закону ЕС о цифровых услугах, который вступил в силу в феврале.

Для крупных платформ ЕС может взимать штрафы в размере до 6% от годового объема продаж, если выявит нарушение или запретить повторным нарушителям въезд в ЕС. Эти правила охватывают Facebook Meta Platforms, YouTube Alphabet и TikTok ByteDance.

Меньшие платформы принадлежат национальным агентствам, где фирмы имеют юридическое представительство. В случае с Telegram – это Бельгия. Однако национальные власти имеют ограниченные полномочия.

"Призывы к насилию или повреждению имущества прямо запрещены в Telegram", — сказал представитель компании и добавил, что модераторы отслеживают общедоступные части платформы, чтобы удалять содержимое, нарушающее ее условия обслуживания.

Регулировка Telegram в Украине

Администрация Telegram отказывалась идти на контакт с украинскими властями и блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду. Поэтому в Верховной Раде высказались за запрет деятельности мессенджера. В Telegram отреагировали и 1 апреля принялись рассматривать запрос Службы безопасности Украины по 26 телеграмм-каналов. Если подтвердится утечка информации из мессенджера, которая может попадать в секретные службы РФ, то в Украине могут заблокировать Telegram.

Впоследствии, в Национальном совете по телевидению и радиовещанию призвали государство прекратить официальную коммуникацию в мессенджере Telegram. Украина работает с европейскими партнерами над внесением приложения в перечень подлежащих регуляции цифровых платформ.

Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики. заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Чтобы хоть как-то нормировать этот вопрос, 25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Учитывая сложившуюся ситуацию, украинские волонтеры, разработавшие приложение для проверки конфиденциальности в мессенджере Тelegram, предложили создать защищенный коммуникационный сервис в приложении "Дія".

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