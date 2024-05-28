Поширює дезінформацію та пропаганду: у ЄС невдоволені відсутністю жорсткого регулювання для Telegram

Додаток для обміну повідомленнями Telegram став ключовою зброєю для Кремля у поширенні дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України і це викликає невдоволення європейських чиновників, які зробили боротьбу з фейковими новинами своїм головним пріоритетом.

Про це пише Bloomberg.

Нещодавно ЄС посилив свої повноваження щодо боротьби з незаконним і шкідливим контентом, намагаючись перешкодити зловмисникам поширювати дезінформацію напередодні виборів до Європарламенту, але що стосується Telegram, то ці заходи не надто ефективні.

Зазначається, що інструменти контролю поширюються лише на платформи, які налічують понад 45 млн активних користувачів у Європі. В той час, Telegram має 41 мільйон. Тому, незважаючи на всі нові повноваження щодо регулювання інформації в Інтернеті, в ЄС майже безсилі стримати Telegram.

"Дезінформація поширюється відкрито й абсолютно безконтрольно в Telegram. Ми знаємо, що інші країни-члени мають подібні проблеми", — сказала прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас і додала, що прохання видалити тривожний контент часто залишаються без відповіді.

Bloomberg пише, що використання онлайн-технологій є типовою російською пропагандистською кампанією. До них належать публікації в соціальних мережах, історії в державних ЗМІ, сфабриковані новини, створені для імітації легітимних веб-сайтів, і анонімні коментарі на справжніх.

Зазначається, що Telegram, який належить росіянину (хоч той і залишив країну десять років тому), функціонує як центральний вузол у цій екосистемі, своєрідний міст, який пропагандистські групи використовують для поширення свого контенту в активних соціальних спільнотах з метою розширення своїх наративів до ширшого кола людей.

"Telegram популярний серед різних проросійських акторів, а також осіб, які тривалий час поширюють дезінформацію, оскільки там майже немає модерації контенту. Правила Telegram у цьому відношенні дуже, дуже м’які", — сказав Даніель Міло , колишній директор Центру протидії гібридним загрозам у МВС Словаччини.

Чому Telegram не штрафують

Видання пише, що якби Telegram було визнано "дуже великою онлайн-платформою" відповідно до DSA, вона була б зобов’язана вжити заходів проти поширення дезінформації та запровадити жорсткіші протоколи модерації вмісту.

Проте, цифри Telegram ставлять його нижче порогу, необхідного для запуску низки суворих зобов’язань згідно з законом ЄС про цифрові послуги, який набув чинності в лютому.

Для великих платформ ЄС може стягувати штрафи в розмірі до 6% від річного обсягу продажів, якщо виявить порушення — або заборонити повторним порушникам в'їзд до ЄС. Ці правила охоплюють Facebook Meta Platforms, YouTube Alphabet і TikTok ByteDance.

Менші платформи належать до національних агентств, де фірми мають юридичне представництво. У випадку з Telegram – це Бельгія. Проте національні органи влади мають обмежені повноваження.

"Заклики до насильства або пошкодження майна прямо заборонені в Telegram", — сказав представник компанії і додав, що модератори відстежують загальнодоступні частини платформи, щоб видаляти вміст, який порушує її умови обслуговування.

Регулювання Telegram в Україні

Адміністрація Telegram відмовлялася йти на контакт з українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Тому у Верховній Раді висловилися за заборону діяльності месенджера. У Telegram відреагували і 1 квітня почала розглядати запит Служби безпеки України щодо 26 телеграм-каналів. Якщо підтвердиться витік інформації з месенджера, яка може потрапляти секретним службам РФ, то в Україні можуть заблокувати Telegram.

Згодом, у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення закликали державу припинити офіційну комунікацію в месенджері Telegram. Наразі Україна працює з європейськими партнерами над внесенням застосунку в перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції.

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Щоб бодай якось внормувати це питання, 25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Враховуючи таку ситуацію, українські волонтери, які розробили додаток для перевірки конфіденційності в месенджері Тelegram, запропонували створити захищений комунікаційний сервіс у додатку "Дія".

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