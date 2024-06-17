"Укрзалізниця" отримала від Світового банку допомогу на $7 млн для відновлення інфраструктури

Станом на червень 2024 року в межах проєкту RELINC, який організований Світовим банком, "Укрзалізниця" вже отримала обладнання та техніку та на понад 7 мільйонів доларів.

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Про це повідомляє Rail.insider з посиланням на корпоративні канали УЗ.

Серед отриманого обладнання — навантажувачі, екскаватори, автокран, самоскиди та інші інструменти для ремонту залізничної інфраструктури. Очікується, що до липня будуть доставлені фінальні одиниці обладнання загальною вартістю 1,5 млн доларів.

Крім того, "Укрзалізниця" отримає нові вагони-платформи, що розширить можливості компанії з доставки вантажів.

"Ми маємо справу з великою кількістю пошкоджень колій і мостів. Наші спеціалісти працюють щодня, не покладаючи рук, аби доставляти вантажі та людей у ті міста та місця, куди потрібно. Завдяки проєкту RELINC ми маємо можливість отримувати транспорт та обладнання, які допомагають швидко відновлювати те, що, на жаль, руйнує агресор", — розповів директор з корпоративних фінансів Укрзалізниці Юрій Немчиков.

Зазначимо, що це вже не перша допомога в рамках цього проєкту. Нещодавно "Укрзалізниця" одержала п'ять самоскидів.

Таким чином, підтримка Світового банку допомагає українській залізниці відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати стабільне вантажне та пасажирське сполучення.

Залізничники планують відремонтувати понад тисячу кілометрів колій

Нещодавно на залізниці стартував сезон ремонтно-колійних робіт, який дозволить оновити інфраструктуру на дільницях з інтенсивним рухом поїздів. До кінця 2024 року залізничники планують відремонтувати понад 1195 км колій та 1073 комплекти стрілочних переводів.

Для реалізації цього проєкту підприємство вже отримало першу партію з 25 тис. тонн рейок від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі було знищено єдиного вітчизняного виробника залізничних рейок, тому вони є наразі критичною позицією для компанії. Лише для виконання ремонтів УЗ потребує щороку 70-100 тис. тонн рейок.

Крім того, під час війни майже щодня залізничники вимушені відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру.