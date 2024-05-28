"Укрзалізниця" отримала з Японії першу партію з 25 тис. тонн рейок

АТ "Укрзалізниця" отримало першу партію з 25 тис. тонн рейок від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Передача відбулася в рамках "Програми екстреного відновлення" від Уряду Японії.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що сертифікат на рейки вручив голові "Укрзалізниці" Євгену Лященку Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Фото: Пресслужба УЗ

Згідно з повідомленням, отримані рейки Р-65 "Укрзалізниця" використовуватиме для відновлення та капітального ремонту колій 1520 мм.

За словами Лященка, на початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі було знищено єдиного вітчизняного виробника залізничних рейок, тому вони є наразі критичною позицією для компанії. Лише для виконання ремонтів УЗ потребує щороку 70-100 тис. тонн рейок.

Крім того, під час війни майже щодня залізничники вимушені відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру.

"Отримані рейки плануємо використовувати для ремонту основних магістралей на напрямках Київ – Львів, Київ – Одеса, Київ – Ужгород, Київ – Дніпро. Дякую нашим партнерам та Уряду Японії за системну підтримку України та внесок у відбудову залізничної інфраструктури країни", – зауважив голова правління УЗ.

Посол Кунінорі висловив повагу українським залізничникам, які працюють в особливо небезпечних умовах, і відзначив, що 25 тисяч тонн високоякісних рейок японського виробництва еквівалентні 190 км залізничного шляху.

"Ці ресурси закуплені й відправлені через JICA для зміцнення стійкості залізничної мережі України, щоб у подальшому сприяти відновленню та економічному зростанню завдяки збільшенню потоку людей та вантажів", - розповів він.

Перша партія рейок вже прибула та відвантажена на станції Мостиська. Усі ж 25 тис. тонн рейок надійдуть до кінця 2024 року.

Додамо, що на залізниці стартував сезон ремонтно-колійних робіт, який дозволить оновити інфраструктуру на дільницях з інтенсивним рухом поїздів. До кінця 2024 року залізничники планують відремонтувати понад 1195 км колій та 1073 комплекти стрілочних переводів.

Крім ремонту колій, "Укрзалізниця" цьогоріч планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю. Оновити збираються ще й вагони для перевезення дипломатичних делегацій.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили про підозру трьох службових осіб однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" та директора підприємства у заволодінні 8,7 млн грн державних коштів. Їм інкримінують розкрадання мільйонів через непридатні накладки для рейок.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" оголосила про початок консультацій щодо початку проєктування реконструкції Львівського залізничного вокзалу, щоб зробити його безбар'єрним.