"Укрзализныця" получила из Японии первую партию из 25 тыс. тонн рельсов

АО "Укрзализныця" получило первую партию из 25 тыс. тонн рельсов от Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Передача прошла в рамках "Программы экстренного восстановления" от Правительства Японии.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что сертификат на рельсы вручил главе "Укрзализныци" Евгению Лященко Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори.

Фото: Пресс-служба УЗ

Согласно сообщению, полученные рельсы Р-65 "Укрзализныця" будет использовать для восстановления и капитального ремонта путей 1520 мм.

По словам Лященко, в начале полномасштабного вторжения в Мариуполе был уничтожен единственный отечественный производитель железнодорожных рельсов, поэтому они являются сейчас критической позицией для компании. Только для выполнения ремонтов УЗ требует ежегодно 70-100 тыс. тонн рельсов.

Кроме того, во время войны почти ежедневно железнодорожники вынуждены восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру.

"Полученные рельсы планируем использовать для ремонта основных магистралей на направлениях Киев – Львов, Киев – Одесса, Киев – Ужгород, Киев – Днепр. Благодарю наших партнеров и Правительство Японии за системную поддержку Украины и вклад в восстановление железнодорожной инфраструктуры страны", – отметил глава правления УЗ.

Посол Кунинори выразил уважение украинским железнодорожникам, работающим в особо опасных условиях, и отметил, что 25 тысяч тонн высококачественных рельсов японского производства эквивалентны 190 км железнодорожного пути.

"Эти ресурсы закуплены и отправлены через JICA для укрепления устойчивости железнодорожной сети Украины, чтобы в дальнейшем способствовать восстановлению и экономическому росту благодаря увеличению потока людей и грузов", - рассказал он.

Первая партия рельсов уже прибыла и отгружена на станции Мостиська. Все 25 тыс. тонн рельсов поступят до конца 2024 года.

Добавим, что на железной дороге стартовал сезон ремонтно-путевых работ, который позволит обновить инфраструктуру на участках с интенсивным движением поездов. К концу 2024 года железнодорожники планируют отремонтировать более 1195 км путей и 1073 комплекта стрелочных переводов.

Кроме ремонта путей, "Укрзализныця" в этом году планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона, а также заказала строительство 66 новых, в том числе 4 – для лиц с инвалидностью. Обновить собираются и вагоны для перевозки дипломатических делегаций.

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении трех должностных лиц одного из региональных филиалов "Укрзализныци" и директора предприятия в завладении 8,7 млн грн государственных средств. Им инкриминируют хищение миллионов из-за непригодных накладок для рельсов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" объявила о начале консультаций по началу проектирования реконструкции Львовского железнодорожного вокзала, чтобы сделать его безбарьерным.