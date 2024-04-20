Чиновникам "Укрзализныци" инкриминируют хищение миллионов из-за непригодных накладок для рельсов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о подозрении трех должностных лиц одного из региональных филиалов "Укрзализныци" и директора предприятия в завладении 8,7 млн грн государственных средств.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

"По материалам досудебного расследования общество с ограниченной ответственностью стало победителем тендера на поставку государственному учреждению накладок для рельсов на 8,7 млн грн, о чем был заключен соответствующий договор", – говорится в сообщении.

Приложение к договору содержало Техническую спецификацию, согласно которой должны были быть изготовлены рельсы, однако покупатель согласился на закупку товара худшего качества. Поставленные накладки противоречили требованиям ГСТУ, а некоторые прочностные показатели вообще отсутствовали.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что за поставленную продукцию, не отвечавшую требованиям ГСТУ, заявленным в тендерной документации, "Укрзализныця" перечислила на банковские счета производителя более 8 млн грн.

Проведенными в ходе следствия комплексными судебными экспертизами установлено, что материалы для верхнего строения пути невозможно использовать по назначению для нужд "Укрзализныци".

В результате таких противоправных действий подозреваемых государству нанесен ущерб на сумму более 8 млн грн.

В настоящее время лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 191 и 366 Уголовного Кодекса Украины, решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Кроме того, директору общества дополнительно уведомлено о подозрении в служебном подлоге.

Оперативное сопровождение осуществляет Служба безопасности Украины, процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, в марте НАБУ и САП разоблачили деятельность двух организованных групп, причастных к присвоению средств АО "Укрзализныця" при закупках кабельно-проводниковых изделий. В результате УЗ понесла убытки в размере 117 миллионов гривен.

Кроме того, недавно чиновников карьера "Укрзализныци" в Черкасской области разоблачили на продаже добытой породы "налево". Ранее же сообщалось о подозрении в растрате почти 40 тысяч тонн песка экс-руководителю песчаного карьера на Волыни, который тоже принадлежит УЗ.