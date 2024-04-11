Злоумышленники разворовали 160 млн грн на восстановлении инфраструктуры Харькова

Детективы НАБУ разоблачили организованную группу и сообщили о подозрении 7 лицам, причастным к завладению средствами, в том числе международным партнерам Украины, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что НАБУ и САП разоблачили организованную группу, созданную в 2022 году для завладения государственными средствами и средствами международных партнеров Украины, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.

Как установило следствие, организатор группы, один из влиятельных бизнесменов, в сговоре с первым заместителем гендиректора КП «Харьковские тепловые сети» добился заключения подконтрольных ему компаний прямых договоров на поставку трубной продукции, окон и технической соли.

При этом именно военное положение участники сделки использовали в качестве повода не проводить открытые торги.

В дальнейшем «победитель» через ряд фирм-прокладок закупил продукцию у производителя и перепродал КП по более чем вдвое завышенной цене. В то же время КП имело с этим производителем прямые хозяйственные отношения.

"В результате реализации схемы нанесен ущерб на сумму 159,5 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. При этом часть этих средств в сумме 22 млн грн была предоставлена Всемирным Банком (Международный банк реконструкции и возрождения) и предназначались для развития городской инфраструктуры", - подчеркнули в НАБУ.

Там добавляют, что о подозрении сообщили 7 лицам: