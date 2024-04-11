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Кримінальні провадження
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Зловмисники розікрали 160 млн грн на відновлення інфраструктури Харкова

Зловмисники розікрали 160 млн грн на відновлення інфраструктури Харкова
Фото: пресслужба НАБУ

Детективами НАБУ викрито організовану групу та повідомлено про підозру 7 особам, причетним до заволодіння коштами, у тому числі міжнародних партнерів України, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що НАБУ і САП викрили організовану групу, створену у 2022 році з метою заволодіння державними коштами та коштами міжнародних партнерів України, які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова. 

Як встановило слідство, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.

Фото 2 — Зловмисники розікрали 160 млн грн на відновлення інфраструктури Харкова

При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.

Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.

Фото 3 — Зловмисники розікрали 160 млн грн на відновлення інфраструктури Харкова

"Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури", - підкреслили в НАБУ.  

Там додають, що наразі про підозру повідомили 7 особам:

  • лідеру організованої групи;
  • першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;
  • чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.
Фото 4 — Зловмисники розікрали 160 млн грн на відновлення інфраструктури Харкова
Автор:
Світлана Манько