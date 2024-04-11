Зловмисники розікрали 160 млн грн на відновлення інфраструктури Харкова

Детективами НАБУ викрито організовану групу та повідомлено про підозру 7 особам, причетним до заволодіння коштами, у тому числі міжнародних партнерів України, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що НАБУ і САП викрили організовану групу, створену у 2022 році з метою заволодіння державними коштами та коштами міжнародних партнерів України, які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Як встановило слідство, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.

При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.

Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.

"Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури", - підкреслили в НАБУ.

Там додають, що наразі про підозру повідомили 7 особам: