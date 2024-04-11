- Категорія
- Кримінальні провадження
- Дата публікації
-
Зловмисники розікрали 160 млн грн на відновлення інфраструктури Харкова
Детективами НАБУ викрито організовану групу та повідомлено про підозру 7 особам, причетним до заволодіння коштами, у тому числі міжнародних партнерів України, що призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що НАБУ і САП викрили організовану групу, створену у 2022 році з метою заволодіння державними коштами та коштами міжнародних партнерів України, які призначалися для відновлення критичної інфраструктури Харкова.
Як встановило слідство, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.
Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.
"Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури", - підкреслили в НАБУ.
Там додають, що наразі про підозру повідомили 7 особам:
- лідеру організованої групи;
- першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;
- чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.