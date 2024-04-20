Посадовцям "Укрзалізниці" інкримінують розкрадання мільйонів через непридатні накладки для рейок

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили про підозру трьох службових осіб однієї з регіональних філій "Укрзалізниці" та директора підприємства у заволодінні 8,7 млн грн державних коштів.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

"За матеріалами досудового розслідування товариство з обмеженою відповідальністю стало переможцем тендеру на поставку державній установі накладок для рейок на 8,7 млн грн, про що був укладений відповідний договір", - йдеться в повідомленні.

Додаток до договору містив Технічну специфікацію, згідно з якою мали бути виготовлені рейки, проте покупець погодився на закупку товару гіршої якості. Поставлені накладки суперечили вимогам ДСТУ, а деякі показники міцності взагалі були відсутні.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що за поставлену продукцію, яка не відповідала вимогам ДСТУ, заявленим у тендерній документації, "Укрзалізниця" перерахувала на банківські рахунки виробника понад 8 млн грн.

Проведеними у ході слідства комплексними судовими експертизами встановлено, що матеріали для верхньої будови колії неможливо використовувати за призначенням для потреб "Укрзалізниці".

В результаті таких протиправних дій підозрюваних державі завдано збитків на суму понад 8 млн грн.

Наразі особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 та 366 Кримінального Кодексу України, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Крім того, директору товариства додатково повідомлено про підозру у службовому підробленні.

Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, у березні НАБУ та САП викрили діяльність двох організованих груп, причетних до привласнення коштів АТ "Укрзалізниця" під час закупівель кабельно-провідникових виробів. Внаслідок цього УЗ понесла збитки в розмірі 117 мільйонів гривень.

Крім того, нещодавно посадовців кар'єру "Укрзалізниці" на Черкащині викрили на продажі добутої породи "наліво". Раніше ж повідомлялося про підозру в розтраті майже 40 тисяч тонн піску екскерівнику піщаного кар'єру на Волині, який теж належить УЗ.